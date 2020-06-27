Эксперты назвали эпицентры COVID-19 в Украине: обратите внимание

Эксперты назвали эпицентры COVID-19 в Украине (РБК-Украина)

Минздрав предупреждает о возможной опасности

Коронавирус 2020 больше не пугает жителей страны так, как это было раньше. Порой украинцы ходят без масок либо забывают о приемлемой дистанции. Пренебрежение правилами на данный момент является большой проблемой и в последующем может иметь негативное воздействие.

В Минздраве назвали три региона, которые на 26 июня стали лидерами по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Соответствующее видео можно посмотреть на YouTube.

На брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов поделился наблюдениями и обозначил, что эпицентрами болезни на данный момент являются Львовская, Ровненская области и город Киев.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 168, в Ровненской области - 111 и в городе Киев - 140", - прокомментировал эксперт.

Чтобы не усугубить ситуацию важно помнить о мерах предосторожности и придерживаться необходимых правил. Не забывайте про гигиену рук, которая является важной мерой профилактики при распространении гриппа и коронавирусной инфекции.

COVID-19 воздействует на различные группы людей в разной степени. У большинства инфицированных болезнь протекает в легкой или средней форме тяжести. В таком случае госпитализация не требуется.

Однако если вы испытываете затрудненное дыхание, сдавленность или боль в грудной клетке, нарушение речи либо двигательных функций, то незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.

COVID-19 в Украине - эксперты назвали эпицентры

Напомним, что Минздрав готовит третью волну больниц из-за коронавируса.

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Автор: Дарья Русина