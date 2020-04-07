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В ПЦУ рассказали, как в храмах будут праздновать Пасху

STYLERКоронавирус    07.04.2020 - 15:13
В ПЦУ рассказали, как в храмах будут праздновать Пасху
Карантин в Украине из-за коронавируса (фото: коллаж РБК-Укриана)

Карантин в Украине внес коррективы в празднование Пасхи

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта. С вчерашнего дня, 6 апреля, правительство ужесточило карантинные меры. При этом, пока что, карантин планируется до 24 апреля. Это означает, что Пасху в этом году украинцы будут отмечать в условиях ограничений.

Всеукраинский совет церквей, в который входит 16 крупнейших конфессий, призывает верующих со всей серьезностью отнестись к требованиям карантина и придерживаться всех рекомендаций Минздрава. При этом украинцев просят смотреть праздничные службы онлайн.

Киево-Печерская Лавра закрыта, и там висит соответствующее объявление. Сегодня, на Благовещение, там проходили богослужения онлайн. Касательно Пасхи в УПЦ МП еще не готовы сказать, но призывают верующих не нарушать правила карантина. Об этом сообщает ТСН.

Михайловский Златоверхий собор открыт, на дверях висит объявление с просьбой надеть маску. В середине есть антисептики, но в храме нет ни одного прихожанина.

В главном храме украинских римо-католиков тишина. В воскресенье здесь будут освящать паски, так как католики празднуют Пасху 12 апреля. Священники призывают молиться с ними онлайн. Они заранее позаботились обо всем и установили несколько камер для трансляций богослужений.

Всеукраинский Совет Церквей призывает верующих беречь свое здоровье, и не собраться больше 10 человек.

Мусульмане закрыли все свои мечети. Если карантин продлят и на Рамадан, который начинается 24 апреля, то всем верующим советуют молиться у себя дома.

Стоит отметить, что мы собрали для вас три самые сильные молитвы на Благовещение Пресвятой Богородицы. Эти молитвы должен прочитать каждый, кто хочет быть счастливым.

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