У ПЦУ розповіли, як в храмах будуть святкувати Великдень

Карантин в Україні через коронавірус (фото: колаж РБК-Україна)

Карантин в Україні вніс корективи у святкування Великодня

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня. З вчорашнього дня, 6 квітня, уряд посилив карантинні заходи. При цьому, поки що, карантин планується до 24 квітня. Це означає, що Великдень цього року українці будуть відзначати в умовах обмежень.

Всеукраїнська рада церков, до якої входить 16 найбільших конфесій, закликає віруючих з усією серйозністю поставитися до вимог карантину і дотримуватися всіх рекомендацій МОЗ. При цьому українців просять дивитися святкові служби онлайн.

Києво-Печерська Лавра закрита, і там висить відповідне оголошення. Сьогодні, на Благовіщення, там проходили богослужіння онлайн. Відносно Пасхи в УПЦ МП ще не готові сказати, але закликають віруючих не порушувати правила карантину. Про це повідомляє ТСН.

Михайлівський Золотоверхий собор відкритий, на дверях висить оголошення з проханням надіти маску. В середині є антисептики, але в храмі немає жодного прочанина.

У головному храмі українських римо-католиків тиша. У неділю тут будуть освячувати паски, так як католики святкують Великдень 12 квітня. Священики закликають молитися з ними онлайн. Вони заздалегідь подбали про все і встановили декілька камер для трансляцій богослужінь.

Всеукраїнська Рада Церков закликає віруючих берегти своє здоров'я, і не зібратися більше 10 чоловік.

Мусульмани закрили всі свої мечеті. Якщо карантин продовжать і на Рамадан, що починається 24 квітня, то всім віруючим радять молитися у себе вдома.

Варто зазначити, що ми зібрали для вас три найсильніші молитви на Благовіщення Пресвятої Богородиці. Ці молитви повинен прочитати кожен, хто хоче бути щасливим.