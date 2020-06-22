Ученые сообщили, что коронавирус может исчезнуть сам по себе

Ученые раскрыли правду о коронавирусе (фото: УНИАН)

Итальянские ученые шокировали заявлением о COVID-19

Итальянские ученые сообщают, что коронавирус может исчезнуть сам по себе до изобретения вакцины. По словам специалистов, так как он быстро мутировал из-за соблюдения дистанции и ношению масок, он стал не такой агрессивный, как был ранее. Эксперты уверяют, что COVID-19 становится все менее и менее опасным.

Как сообщает The Sunday Telegraph, об этом заявил доктор из инфекционной больницы Маттео Бассетти из города Сан-Мартино. Медик уверяет, что сейчас люди заражаются намного меньше.

"В марте и в начале апреля картина была абсолютно иной. Люди поступали в отделения реанимации с очень тяжелым заболеванием. Им требовались кислород, вентиляция легких. У некоторых развивалась пневмония… Однако в прошлом месяце все совершенно изменилось. Если в марте и апреле вирус можно было сравнить со злобным тигром, то теперь он напоминает дикого кота. Даже пожилые пациенты, в возрасте 80−90 лет, способны сидеть в кроватях и дышат самостоятельно. Раньше те же пациенты умерли бы в течение двух-трех дней", - шокировал заявлением врач.

По словам Бассетти, вирус скоро вымрет сам, ведь случаи заражения очень сократились.

Отметим, что не все медики разделяют мнения итальянского врача. Так, доктор Бхарат Панкхания, профессор медицинского факультета британского Университета Эксетера считает, что нам жить с этим вирусом еще годы. По словам медика, COVID-19 так скоро не вымрет.

Как ранее сообщалось, в Украину возвращается жесткий карантин для некоторых областей.

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Автор: Людмила Жукова