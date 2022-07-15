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Оккупанты наживаются на горе мариупольцев: требуют сумасшедшие деньги за могилу на кладбище

Фото: Оккупанты наживаются на могилах в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Мариуполе российские оккупанты проводят эксгумацию погибших жителей и предлагают родным провести захоронение в пгт Ялта за сумасшедшие деньги.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Оккупанты в Мариуполе придумали способ наживаться на горе жителей полуразрушенного города. Они установили космическую цену на погребение погибших в поселке Ялта, которое находится в 30 км от Мариуполя.

По словам советника мэра города Петра Андрющенко, за погребение на кладбище в отдельной могиле российские оккупанты требуют 25 тысяч гривен.

"За такую цену подразделение мчс россии, которое базируется на побережье Азовского моря, находит по адресу в Мариуполе и привозит в Ялту труп погибшего. Местные коллаборанты предоставляют гроб и вырытую могилу", - уточнил советник мэра.

Андрющенко добавил, что руководит всей этой схемой известный делец - урзуфский "мопсик" - Аврамов Анатолий Константинович.

"Коллаборанты и оккупанты, пользуясь случаем, зарабатывают на мариупольцах на всем - от откровенного мародерства до схем погребения и торговли дизтопливом. Цинизм как он есть", - отметил Петр Андрющенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские оккупанты установили заоблачные цены на товары первой необходимости в Мелитополе.

А еще мы рассказывали, что в Мариуполе людей вынуждают каторжно работать за еду.

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Мариуполь