Оккупанты наживаются на горе мариупольцев: требуют сумасшедшие деньги за могилу на кладбище

Оккупанты в Мариуполе придумали способ наживаться на горе жителей полуразрушенного города. Они установили космическую цену на погребение погибших в поселке Ялта, которое находится в 30 км от Мариуполя.

По словам советника мэра города Петра Андрющенко, за погребение на кладбище в отдельной могиле российские оккупанты требуют 25 тысяч гривен.

"За такую цену подразделение мчс россии, которое базируется на побережье Азовского моря, находит по адресу в Мариуполе и привозит в Ялту труп погибшего. Местные коллаборанты предоставляют гроб и вырытую могилу", - уточнил советник мэра.

Андрющенко добавил, что руководит всей этой схемой известный делец - урзуфский "мопсик" - Аврамов Анатолий Константинович.

"Коллаборанты и оккупанты, пользуясь случаем, зарабатывают на мариупольцах на всем - от откровенного мародерства до схем погребения и торговли дизтопливом. Цинизм как он есть", - отметил Петр Андрющенко.