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Окупанти наживаються на горі маріупольців: вимагають шалені гроші за могилу на кладовищі

Фото: окупанти наживаються на могилах в Маріуполі (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У Маріуполі російські окупанти проводять ексгумацію загиблих жителів і пропонують рідним провести поховання в смт Ялта за шалені гроші.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Окупанти в Маріуполі придумали спосіб наживатися на горі жителів напівзруйнованого міста. Вони встановили космічну ціну на поховання загиблих в селищі Ялта, яке знаходиться в 30 км від Маріуполя.

За словами радника мера міста Петра Андрющенка, за поховання на кладовищі в окремій могилі російські окупанти вимагають 25 тисяч гривень.

"За таку ціну підрозділ МНС Росії, який базується на узбережжі Азовського моря, знаходить за адресою в Маріуполі та привозить в Ялту труп загиблого. Місцеві колаборанти надають труну і вириту могилу", - уточнив радник мера.

Андрющенко додав, що керує всією цією схемою відомий ділок - урзуфський "мопсік" - Аврамов Анатолій Костянтинович.

"Колаборанти та окупанти, користуючись нагодою, заробляють на маріупольцях на всьому - від відвертого мародерства до схем поховання і торгівлі дизпаливом. Цинізм як він є", - зазначив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські окупанти встановили захмарні ціни на товари першої необхідності в Мелітополі.

А ще ми розповідали, що у Маріуполі людей змушують каторжно працювати за їжу.

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Маріуполь