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Археологи обнаружили уникальную гробницу: захватывающее видео

STYLERНаука и техника    17.12.2018 - 08:35

Видео: YouTube/Guardian News

Группа археологов недалеко от Каира обнаружила гробницу, в которой захоронен жрец эпохи фараонов V династии Древнего Египта. Об этом заявил министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Анани, сообщает ТСН.

Археологи обнаружили уникальную гробницу: захватывающее видео

Скриншот

Гробницу нашли в районе Саккара, где находится некрополь священных животных древних жителей Египта. Возраст гробницы оценивается в 4,4 тысячи лет. В ней был захоронен жрец по имени Вах-Те.

Археологи обнаружили уникальную гробницу: захватывающее видео

Скриншот

Находка хорошо сохранилась. На фото и видео видно, что стены гробницы украшают статуи и рисунки, на которых изображается захороненный жрец и его семья. В гробнице находится 24 больших статуй, все они высечены в 18 нишах скалы.

Видео: YouTube/ShantiUniverse

Благодаря новым открытиям местные власти надеются возродить туристическую отрасль, которая сейчас находится не в лучшем состоянии из-за угрозы террористических актов. Стоит отметить, что туризм – это одна из главных отраслей экономики Египта.

Археологи обнаружили уникальную гробницу: захватывающее видео

Скриншот

Напомним, что недавно в Египте археологи нашли редкую коллекцию мумий, которая состоит из мумифицированных жуков-скарабеев и кошек.

Ранее также сообщалось о том, что в Норвегии при помощи специального радара ученые обнаружили места захоронений викингов.

Также мы сообщали, что недалеко от Каховского водохранилища археологи нашли уникальное парное захоронение скифов.

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