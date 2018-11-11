Археологи обнаружили редкую коллекцию необычных мумий (фото)

Фото: гробница, в которой обнаружили мумии животных (facebook.com/moantiquities)

Мумии кошек для египтологов - не редкость, а вот с муммифицироваными жуками они столкнулись впервые

На территории Египта археологи обнаружили уникальную коллекцию состоящую из необычных мумий. Она состоит из мумифицированных жуков-скарабеев и еще около десятка мумифицированных кошек в гробнице времен Пятой династии фараонов (с 2500 г. к н. е. до 2350 г. к н. е.). Министерство по делам древностей опубликовало фотографии раскопок на Facebook.

Скриншот поста аккаунта (facebook.com/moantiquities)

Так, египетские археологи нашли и вскрыли семь исторических захоронений в некрополе Саккаара к югу от Каира (Египет) и обнаружили мумифицированных животных там.

Известно, что кошки были в почете в Древнем Египте, а поэтому после смерти их мумифицировали точно так же, как и людей. Ученые-египтологи полагают, что для этого было несколько причин: эти животные считались священными. В египетском пантеоне богов было даже "кошачье" божество — Бастет, которое являлось символом женской красоты, домашнего очага, любви и плодородие.

Также мумии мау могли подносить и другим божествам в качестве жертвоприношения. Древние египтяни считали, что кошка могла обеспечивать хозяина едой в загробной жизни. А еще мумификация была способом дать четырехлапому любимцу загробную жизнь.

Жуки-скарабеи также почитались, как священное насекомое божеств Солнца. Однако, министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани утверждает, что это первый случай, когда археологи столкнулись с мумификацией скарабеев. Теперь проведут исследования для более детального изучения вопроса.

В гробнице два больших мумифицированных жука были завернуты в льняную ткань и находились в каменном саркофаге. Они сохранились в прекрасном состоянии. Еще около 200 мумий скарабеев нашли внутри второго саркофага.

Кроме того в гробницах также были найдены такие артефакты как: деревянная разрисованную кобра, крокодильи саркофаги, коллекция статуй с изображением животных в позолоте, а еще амулеты, посуда, пишущие инструменты и корзины папирусов.

Фото: археологи нашли мумии кошек и скарабеев (facebook.com/moantiquities)

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