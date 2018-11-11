Археологи виявили рідкісну колекцію незвичайних мумій (фото)

Фото: гробниця, в якій виявили мумії тварин (facebook.com/moantiquities)

Мумій кішок для єгиптологів - не рідкість, а ось з муммифицироваными жуками вони зіткнулися вперше

На території Єгипту археологи виявили унікальну колекцію, яка складається з незвичайних мумій. Вона складається з муміфікованих жуків-скарабеїв і ще близько десятка муміфікованих кішок в гробниці часів П'ятої династії фараонів (з 2500 р. до н. е. до 2350 р. до н. е.). Міністерство у справах старожитностей опублікувало фотографії розкопок на Facebook.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/moantiquities)

Так, єгипетські археологи знайшли і розкрили сім історичних поховань в некрополі Саккаара на південь від Каїра (Єгипет) і виявили муміфікованих тварин там.

Відомо, що кішки були в пошані в Давньому Єгипті, а тому після смерті їх муміфікували точно так само, як і людей. Вчені-єгиптологи вважають, що для цього було кілька причин: ці тварини вважалися священними. У єгипетському пантеоні богів було навіть "котяче" божество — Бастет, яке було символом жіночої краси, домашнього вогнища, любові і родючість.

Також мумії мау могли підносити і іншим божествам, як жертвопринесення. Стародавні єгиптяни вважали, що кішка могла забезпечувати господаря їжею в загробному житті. А ще муміфікація була способом дати чотирилапому улюбленцю загробне життя.

Жуки-скарабеї також шанувалися, як священна комаха божеств Сонця. Однак, міністр у справах старожитностей Єгипту Халед аль-Анани стверджує, що це перший випадок, коли археологи зіткнулися з муміфікацією скарабеїв. Тепер проведуть дослідження для більш детального вивчення питання.

В гробниці два великих муміфікованих жука були загорнуті в лляну тканину і перебували у кам'яному саркофазі. Вони збереглися в чудовому стані. Ще близько 200 мумій скарабеїв знайшли всередині другого саркофага.

Крім того в гробницях були знайдені такі артефакти як: дерев'яна розмальована кобра, крокодилячі саркофаги, колекція статуй із зображенням тварин в позолоті, а ще амулети, посуд, друкарські інструменти і кошик папірусів.

Фото: археологи знайшли мумій кішок і скарабеїв (facebook.com/moantiquities)

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