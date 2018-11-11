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Археологи виявили рідкісну колекцію незвичайних мумій (фото)

STYLERНаука і техніка    11.11.2018 - 18:45
Фото: гробниця, в якій виявили мумії тварин (facebook.com/moantiquities)
Фото: гробниця, в якій виявили мумії тварин (facebook.com/moantiquities)

Мумій кішок для єгиптологів - не рідкість, а ось з муммифицироваными жуками вони зіткнулися вперше

На території Єгипту археологи виявили унікальну колекцію, яка складається з незвичайних мумій. Вона складається з муміфікованих жуків-скарабеїв і ще близько десятка муміфікованих кішок в гробниці часів П'ятої династії фараонів (з 2500 р. до н. е. до 2350 р. до н. е.). Міністерство у справах старожитностей опублікувало фотографії розкопок на Facebook.

Археологи виявили рідкісну колекцію незвичайних мумій (фото)

Археологи виявили рідкісну колекцію незвичайних мумій (фото)

Археологи виявили рідкісну колекцію незвичайних мумій (фото)

Скріншот поста облікового запису facebook.com/moantiquities)

Так, єгипетські археологи знайшли і розкрили сім історичних поховань в некрополі Саккаара на південь від Каїра (Єгипет) і виявили муміфікованих тварин там.

Відомо, що кішки були в пошані в Давньому Єгипті, а тому після смерті їх муміфікували точно так само, як і людей. Вчені-єгиптологи вважають, що для цього було кілька причин: ці тварини вважалися священними. У єгипетському пантеоні богів було навіть "котяче" божество — Бастет, яке було символом жіночої краси, домашнього вогнища, любові і родючість.

Також мумії мау могли підносити і іншим божествам, як жертвопринесення. Стародавні єгиптяни вважали, що кішка могла забезпечувати господаря їжею в загробному житті. А ще муміфікація була способом дати чотирилапому улюбленцю загробне життя.

Жуки-скарабеї також шанувалися, як священна комаха божеств Сонця. Однак, міністр у справах старожитностей Єгипту Халед аль-Анани стверджує, що це перший випадок, коли археологи зіткнулися з муміфікацією скарабеїв. Тепер проведуть дослідження для більш детального вивчення питання.

В гробниці два великих муміфікованих жука були загорнуті в лляну тканину і перебували у кам'яному саркофазі. Вони збереглися в чудовому стані. Ще близько 200 мумій скарабеїв знайшли всередині другого саркофага.

Крім того в гробницях були знайдені такі артефакти як: дерев'яна розмальована кобра, крокодилячі саркофаги, колекція статуй із зображенням тварин в позолоті, а ще амулети, посуд, друкарські інструменти і кошик папірусів.

 

Фото: археологи знайшли мумій кішок і скарабеїв (facebook.com/moantiquities)

Нагадаємо, що археологи знайшли корабель-могилу вікінгів.

До цього повідомлялося про те, що 8-річна дівчинка знайшла в озері знахідку, яка зацікавила археологів.

А також про те, що археологи знайшли унікальне поховання скіфів.

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