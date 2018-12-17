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Археологи виявили унікальну гробницю: вражаюче відео

STYLERНаука і техніка    17.12.2018 - 08:35

Видео: YouTube/Guardian News

Група археологів недалеко від Каїра виявила гробницю, в якій похований жрець епохи фараонів V династії Стародавнього Єгипту. Про це заявив міністр у справах пам'яток старовини Єгипту Халед аль-Анани, повідомляє ТСН.

Археологи виявили унікальну гробницю: вражаюче відео

Скриншот 

Гробницю знайшли в районі Саккара, де знаходиться некрополь священних тварин давніх жителів Єгипту. Вік гробниці оцінюється в 4,4 тисячі років. В ній був похований жрець на ім'я Вах-Ті.

Археологи виявили унікальну гробницю: вражаюче відео

Скриншот 

Знахідка добре збереглася. На фото видно, що стіни гробниці прикрашають статуї і малюнки, на яких зображується похований жрець і його сім'я. У гробниці знаходиться 24 великих статуй, всі вони висічені в 18 нішах скелі.

Відео: YouTube/ShantiUniverse

Завдяки новим відкриттям місцеві влади сподіваються відродити туристичну галузь, яка зараз перебуває не в кращому стані із-за загрози терористичних актів. Варто відзначити, що туризм – це одна з головних галузей економіки Єгипту.

Археологи виявили унікальну гробницю: вражаюче відео

Скриншот 

Нагадаємо, що нещодавно в Єгипті археологи знайшли рідкісну колекцію мумій, яка складається з муміфікованих жуків-скарабеїв і кішок.

Раніше також повідомлялося про те, що в Норвегії за допомогою спеціального радара вчені виявили місця поховань вікінгів.

Також ми повідомляли, що недалеко від Каховського водосховища археологи знайшли унікальне парне поховання скіфів.

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