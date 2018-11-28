В Египте археологи обнаружили восемь известняковых гробниц

Раскопки длились около полугода
Вблизи Великих пирамид Гизы в Египте были найдены восемь известняковых гробниц. Об этом информирует Anadolu, ссылаясь на министерство по делам древностей Египта.
У Великих пирамид Гизы к западу от столицы страны Каир были замечены восемь мумий эпохи фараонов. Археологи обнаружили несколько известняковых гробниц с мумиями, которые находились к юго-востоку от пирамиды короля Аменемхата II.
Фото: Egyptian Ministry of Antiquities / Handout/АА
По словам Мустафы Вазири, председателя комиссии по поиску древностей Египта, археологическая миссия занималась раскопками на этом участке немалое время - с августа 2018 года.
Фото: Egyptian Ministry of Antiquities / Handout/АА
Комиссия относит мумии к периоду Позднего египетского царства (1085-332 до н.э.). Сообщается, что три из них сохранились в достаточно хорошем состоянии.
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Видео: РБК-Украина