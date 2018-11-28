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В Египте археологи обнаружили восемь известняковых гробниц

STYLERНаука и техника    28.11.2018 - 08:59
В Египте археологи обнаружили восемь известняковых гробниц
Фото: РБК-Украина

Раскопки длились около полугода

Вблизи Великих пирамид Гизы в Египте были найдены восемь известняковых гробниц. Об этом информирует Anadolu, ссылаясь на министерство по делам древностей Египта.

У Великих пирамид Гизы к западу от столицы страны Каир были замечены восемь мумий эпохи фараонов. Археологи обнаружили несколько известняковых гробниц с мумиями, которые находились к юго-востоку от пирамиды короля Аменемхата II.

В Египте археологи обнаружили восемь известняковых гробницФото: Egyptian Ministry of Antiquities / Handout/АА

По словам Мустафы Вазири, председателя комиссии по поиску древностей Египта, археологическая миссия занималась раскопками на этом участке немалое время - с августа 2018 года.

В Египте археологи обнаружили восемь известняковых гробницФото: Egyptian Ministry of Antiquities / Handout/АА

Комиссия относит мумии к периоду Позднего египетского царства (1085-332 до н.э.). Сообщается, что три из них сохранились в достаточно хорошем состоянии.

Напомним, что в Харьковской области археологи обнаружили неожиданную находку. К местным краеведам обратились горожане, которые заметили яму в асфальте. Историки начали раскопки и обнаружили подземелья, которое датируют XVII веком. 

Мы писали, что археологи обнаружили 500-летние гробницы с артефактами. Несколько могил оказались разграблены, но другие уцелели. В них были обнаружены украшения, керамическая и деревянная посуда, а также изделия из металла.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Норвегии, в провинции Эстфолл ученые нашли места захоронений викингов. По традиции, крупных скандинавских воинов хоронили на корабле. Могилу нашли с помощью специального радара.

Видео: РБК-Украина

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