В Єгипті археологи виявили вісім вапнякових гробниць

Фото: РБК-Україна

Розкопки тривали близько півроку

Поблизу Великих пірамід Гізи в Єгипті були знайдені вісім вапнякових гробниць. Про це інформує Anadolu, посилаючись на міністерство у справах старожитностей Єгипту.

Біля Великих пірамід Гізи на захід від столиці країни Каїра були помічені вісім мумій епохи фараонів. Археологи виявили декілька вапнякових гробниць з муміями, які перебували на південному сході від піраміди короля Аменемхата II.

Фото: Egyptian Ministry of Antiquities / Handout/АА

За словами Мустафи Вазірі, голови комісії з пошуку старожитностей Єгипту, археологічна місія займалася розкопками на цій ділянці чималий час - з серпня 2018 року.

Фото: Egyptian Ministry of Antiquities / Handout/АА

Комісія відносить мумій до періоду Пізнього єгипетського царства (1085-332 до н. е.). Повідомляється, що три з них збереглися в досить гарному стані.

Нагадаємо, що у Харківській області археологи виявили несподівану знахідку. До місцевих краєзнавців звернулися городяни, які помітили яму в асфальті. Історики почали розкопки і виявили підземелля, яке датують XVII століттям.

Ми писали, що археологи виявили 500-літні гробниці з артефактами. Кілька могил виявилися розграбовані, але інші уціліли. У них були виявлені прикраси, керамічний та дерев'яний посуд, а також вироби з металу.

Раніше повідомлялося, що на південному сході Норвегії, в провінції Естфолл вчені знайшли місця поховань вікінгів. За традицією, великих скандинавських воїнів ховали на кораблі. Могилу знайшли за допомогою спеціального радара.

Відео: РБК-Україна