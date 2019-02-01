Борьба с раком: ученые заявили о новом сенсационном прорыве

Коллаж РБК-Украина

Медики отметили, что для лечения нужно будет пройти курс в несколько недель

Израильские ученые сообщили, что в 2019 году они представят медицинский препарат, которому нет аналогов в мире и которой поможет бороться с различными формами рака. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Глава совета директоров израильской фармацевтической компании Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd Дан Эридор заявил, что скоро на рынке появится антибиотик нового поколения, который будет способен бороться с онкологическими заболеваниями. Это будет первый антибиотик с таким спектром действия.

"Мы считаем, что через год мы предложим полное лекарство от рака. Лекарство будет иметь минимальные побочные эффекты и будет стоить меньше, чем остальные существующие на рынке препараты", - отметил Дан Эридор.

Испытания нового препараты уже проведены и опыты на мышах показали очень высокие результаты. Больным нужно будет принимать этот препарат в течении нескольких недель.

Для того, чтобы препарат стал доступен, он должен пройти еще несколько испытаний и получить лицензирование. Ученые со всего миры высказали недоверие, однако Эридор уверен, что этот антибиотик действительно будет помогать при онкологических заболеваниях.

Это не единственная лаборатория, которая сообщает о сенсационных прорывах в этой области. Ранее научно-исследовательский институт Скриппса в США провел испытания вакцины против меланомы. Опыты на мышах показали очень высокие результаты.

В 2018 году были также проведены испытания вакцины от онкологических заболеваний. Принцип работы этого препарата заключается в активизации иммунной системы. Вакцина ее "включает" и нацеливает на борьбу с опухолью. Опыт на мышах в 97% случаев был успешным. В этом году планируется провести испытания с добровольцами, у которых диагностировали лимфому.

Напомним, ранее мы писали о том, что Уляна Супрун призвала украинцев пройти обследование на рак яичек.

А также рассказывали о том, что Супрун рассказала, как предотвратить рак шейки матки.