Харьковский студент завоевал "серебро" на международных соревнованиях по робототехнике (видео)

Парень собственными руками сконструировал робота

Житель Харькова Денис Волошин занял второе место в одной из дисциплин, а его коллега в своей категории попал в десятку лучших на международных соревнованиях Robomaticon в Варшаве. Об этом сообщает tokar.ua.

Денис учится в университете "ХПИ" на 6 курсе на факультете компьютерных и информационных технологий. На соревнования тот повез своего робота-сумоиста TrisM, которого парень собрал за месяц собственноручно.

Фото: Робот (youtube.comObjectivTv)

Парень говорит, что покупал детали в Китае через интернет, а также на местном радиорынке.

"Корпус печатал на 3D-принтере. Брал некоторые детали из нерабочего винчестера. Некоторые датчики университет помог взять у нас на кафедре", - рассказал студент-разработчик.

Соревнования Robomaticon проходят в Варшавском политехническом университете с 2010 года. Механизированные участники должны выполнять определенные задачи или драться друг с другом в рамках следующих категорий: MicroMouse, Freestyle, Humanoid Sprint, Line Follower, Death Race, Humanoid Sumo, Puck Collect, Line Follower Enhanced и xSumo.

Фото: Украинский изобретатель Денис Волошин (tokar.ua)

Разработка харьковчанина Дениса заняла второе место в категории xSumo, задача TrisM было вытолкнуть оппонента за пределы ринга. Робот украинца справился со всеми оппонентами, кроме польского противника.

"С одним участником у меня была довольно ожесточенная борьба. До двух побед. А мы с ним соревновались целых пять раундов. Я сразу увидел, что у него робот помощнее. Он победил в честной борьбе", - говорит Денис Волошин.

Одногруппник Дениса Павел Белоусов выступил в другой дисциплине – Line Follower. Здесь главная задача работа – ехать по линии, точно и быстро. Однако, как он это будет делать и какие использовать датчики, продумать должен конструктор. В результате Opossum, который обошелся Павлу где-то в тысячу гривен, не стал лучшим, но попала в почетную десятку.

Всего в нынешних соревнованиях приняли участие около 200 робототехников.

Видео: Харьковские изобретатели (youtube.com/ObjectivTv)

Напомним, что во время экспедиции на Антарктику украинские ученые начнут проводить пять новых видов исследований.