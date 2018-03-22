Харківський студент завоював "срібло" на міжнародних змаганнях з робототехніки (відео)

Хлопець власноруч сконструював робота

Житель Харкова Денис Волошин зайняв друге місце в одній з дисциплін, а його колега в своїй категорії потрапив в десятку кращих на міжнародних змаганнях Robomaticon у Варшаві. Про це повідомляє tokar.ua.

Денис навчається в університеті "ХПІ" на 6 курсі на факультеті комп'ютерних та інформаційних технологій. На змагання той повіз свого робота-сумоїста TrisM, якого хлопець зібрав за місяць власноруч.

Фото: Робот (youtube.comObjectivTv)

Хлопець каже, що купував деталі в Китаї через інтернет, а також на місцевому радіоринку.

"Корпус друкував на 3D-принтері. Брав деякі деталі з неробочого вінчестера. Деякі датчики університет допоміг взяти у нас на кафедрі", - розповів студент-розробник.

Змагання Robomaticon проходять у Варшавському політехнічному університеті з 2010 року. Механізовані учасники повинні виконувати певні завдання або битися один з одним в рамках наступних категорій: MicroMouse, Freestyle, Humanoid Sprint, Line Follower, Death Race, Humanoid Sumo, Puck Collect, Line Follower Enhanced і xSumo.

Фото: Український винахідник Денис Волошин (tokar.ua)

Розробка харків'янина Дениса зайняла друге місце в категорії xSumo, завдання TrisM було виштовхнути супротивника за межі рингу. Робот українця впорався з усіма опонентами, крім польського противника.

"З одним учасником у мене була досить запекла боротьба. До двох перемог. А ми з ним змагалися цілих п'ять раундів. Я відразу побачив, що у нього робот потужніший. Він переміг у чесній боротьбі", - говорить Денис Волошин.

Одногрупник Дениса Павло Білоусов виступив в іншій дисципліні – Line Follower. Тут головне завдання робота – їхати по лінії, точно і швидко. Однак, як він це буде робити і які використовувати датчики, продумати повинен конструктор. В результаті Opossum, який обійшовся Павлу десь у тисячу гривень, не став кращим, але потрапила в почесну десятку.

Загалом у цьогорічних змаганнях взяли участь близько 200 робототехніків.

Відео: Харківські винахідники (youtube.com/ObjectivTv)

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