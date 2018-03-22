Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Харківський студент завоював "срібло" на міжнародних змаганнях з робототехніки (відео)

STYLERНаука і техніка        22.03.2018 - 22:47
Скріншот: Український винахідник (youtube.com ObjectivTv)
Скріншот: Український винахідник (youtube.com ObjectivTv)

Хлопець власноруч сконструював робота

Житель Харкова Денис Волошин зайняв друге місце в одній з дисциплін, а його колега в своїй категорії потрапив в десятку кращих на міжнародних змаганнях Robomaticon у Варшаві. Про це повідомляє tokar.ua.

Денис навчається в університеті "ХПІ" на 6 курсі на факультеті комп'ютерних та інформаційних технологій. На змагання той повіз свого робота-сумоїста TrisM, якого хлопець зібрав за місяць власноруч.

Фото: Робот (youtube.comObjectivTv)

Хлопець каже, що купував деталі в Китаї через інтернет, а також на місцевому радіоринку.

"Корпус друкував на 3D-принтері. Брав деякі деталі з неробочого вінчестера. Деякі датчики університет допоміг взяти у нас на кафедрі", - розповів студент-розробник.

Змагання Robomaticon проходять у Варшавському політехнічному університеті з 2010 року. Механізовані учасники повинні виконувати певні завдання або битися один з одним в рамках наступних категорій: MicroMouse, Freestyle, Humanoid Sprint, Line Follower, Death Race, Humanoid Sumo, Puck Collect, Line Follower Enhanced і xSumo.

Фото: Український винахідник Денис Волошин (tokar.ua)

Розробка харків'янина Дениса зайняла друге місце в категорії xSumo, завдання TrisM було виштовхнути супротивника за межі рингу. Робот українця впорався з усіма опонентами, крім польського противника.

"З одним учасником у мене була досить запекла боротьба. До двох перемог. А ми з ним змагалися цілих п'ять раундів. Я відразу побачив, що у нього робот потужніший. Він переміг у чесній боротьбі", - говорить Денис Волошин.

Одногрупник Дениса Павло Білоусов виступив в іншій дисципліні – Line Follower. Тут головне завдання робота – їхати по лінії, точно і швидко. Однак, як він це буде робити і які використовувати датчики, продумати повинен конструктор. В результаті Opossum, який обійшовся Павлу десь у тисячу гривень, не став кращим, але потрапила в почесну десятку.

Загалом у цьогорічних змаганнях взяли участь близько 200 робототехніків.

Відео: Харківські винахідники (youtube.com/ObjectivTv)

Нагадаємо, що під час експедиції на Антарктику українські вчені почнуть проводити п'ять нових видів досліджень.

Український математик отримав престижну премію і 100 тисяч доларів за внесок у розвиток математики "Сльози радості": маленький українець переміг на конкурсі в США
Теги: робот, наука, наука и техника, конкурс
Під Києвом вчителька прямо на уроці грубо принизила учня (відео)
"Не хоче мати нічого спільного": королева Єлизавета II назвала дружину свого сина "аморальною жінкою"
"Зверніть на мене увагу": Женя Галич зробив несподівану пропозицію Тіні Кароль
На Закарпатті заборонили носити маски і балаклави
On Top