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Хэллоуин 2018: Google подготовил сюрприз для фанатов праздника

STYLERНаука и техника    30.10.2018 - 09:37
Новый дудл от Google (google.com)
Новый дудл от Google (google.com)

В дудл-игре от Google нужно собрать огоньки душ и принести их на базу

По случаю праздника Хэллоуин 2018, который будут отмечать во всем мире в ночь с 31 октября на 1 ноября, популярный поисковик Google запустил дудл-игру с призраками.

Хэллоуин 2018: Google подготовил сюрприз для фанатов праздника

Новый дудл от Google (google.com)

Хэллоуин 2018: Google подготовил сюрприз для фанатов праздника

Новый дудл от Google (google.com)

В интересной игре пользователям нужно соревноваться с командой-соперником, собирая огоньки душ и приносить их на базу. Также игроки имеют шанс получать различные бонусы: ускорение, ночное видение и тому подобное.

Хэллоуин 2018: Google подготовил сюрприз для фанатов праздника

Новый дудл от Google (google.com)

Интересно, что в эту игрушку можно играть с семьей, с друзьями или же просто со случайными игроками со всего мира (дудл доступен по всей Европе, Азии, Южной и Северной Америке, а также Австралии), так как Google настроил многопользовательский режим. Также игроки могут делиться личными достижениями, присуждаемыми им в конце поединка. 

А еще можно выбирать цвет команды - зеленый или фиолетовый.

Хэллоуин 2018: Google подготовил сюрприз для фанатов праздника

Команда "зеленых" (google.com/doodles)

Хэллоуин 2018: Google подготовил сюрприз для фанатов праздника

Команда "фиолетовых" (google.com/doodles)

Кстати, для любителей "ужастиков" наше издание собрало самые страшные фильмы о Хэллоуине, которые создадут мистическую атмосферу в праздник нечистой силы.

Напомним, что ранее в Фастове работники одного из супермаркетов с креативом подошли к оформлению мясной витрины. Правда, не все украинцы в сети оценили такой "ужасающий" юмор.

Ранее мы собрали для вас лучшие дудлы, которые за 20 лет Google посвятил Украине.

Видео: РБК-Украина

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