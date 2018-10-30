Геловін 2018: Google підготував сюрприз для фанатів свята

Новий дудл від Google (google.com)

У дудл-грі від Google потрібно зібрати вогники душ і принести їх на базу

З нагоди свята Геловін 2018, який будуть відзначати у всьому світі в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, популярний пошуковик Google запустив дудл-гру з примарами.

Новий дудл від Google (google.com)

Новий дудл від Google (google.com)

У цікавій грі користувачам потрібно змагатися з командою-суперником, збираючи вогники душ і приносити їх на базу. Також гравці мають шанс отримувати різні бонуси: прискорення, нічне бачення і тому подібне.

Новий дудл від Google (google.com)

Цікаво, що в цю іграшку можна грати з родиною, з друзями або ж просто з випадковими гравцями зі всього світу (дудл доступний по всій Європі, Азії, Південній і Північній Америці, а також Австралії), так як Google налаштував багатокористувацький режим. Також гравці можуть ділитися особистими досягненнями, що присуджуються ним наприкінці поєдинку.

А ще можна вибирати колір - зелений або фіолетовий.

Команда "зелених" (google.com/doodles)

Команда "фіолетових" (google.com/doodles)

До речі, для любителів "ужастиків" наше видання зібрало найстрашніші фільми про Геловін, які створять містичну атмосферу в свято нечистої сили.

Нагадаємо, що раніше у Фастові працівники одного з супермаркетів з креативом підійшли до оформлення м'ясної вітрини. Правда, не всі українці в мережі оцінили такий "жахливий" гумор.

Відео: РБК-Україна