SpaceX показала, как запустила ракету с луноходом: зрелищные кадры

Луноход совершит посадку на Луне в начале апреля

В пятницу ночью, 22 февраля, частная американская компания SpaceX провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с индонезийским спутником PSN-6 и израильским луноходом Beresheet. Оба аппарата вывели на орбиту.

Это стало 70-й миссией SpaceX.

В Twitter компании Илона Маска заявили о начале двухмесячного полета космического корабля на Луну, а также показали зрелищные кадры запуска.

Фото: twitter.com/SpaceX

Ожидается, что израильский луноход Beresheet совершит посадку на Луне в начале апреля.

Видео: twitter.com/SpaceX

На спутнике он займется сбором грунта.

Видео: YouTube / SpaceX

Falcon 9 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship, completing this booster’s third launch and landing. pic.twitter.com/IP6yvi8SQa