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Интервью

Ученые "отключили" рак в организме человека

STYLERНаука и техника        05.07.2018 - 20:03
Иллюстративное фото (pixabay.com/PDPics)
Иллюстративное фото (pixabay.com/PDPics)

Медики обнаружили технологию, которая поможет притормозить развитие неизлечимой болезни

Генетики и онкологи из Юго-Западного медицинского центра в штате Юта смогли выявить 20 генетических изменений, которые провоцируют развитие тяжелых форм онкологии, и "отключили" их от процесса формирования злокачественных образований. Об этом сообщается в издании Eurek Alert.

С помощью нового разработанного алгоритма ученые смогли "притормозить" развитие рабдомиосаркомы – одной из самых тяжелых форм рака.

Исследователи отмечают, что выделение генов, которые ответственны за развитие онкологии в организме человека, даст шанс создать специальные препараты, подавляющие их активность. Ученые уже в скором времени могут разработать универсальный генетический препарат, который позволит облегчить лечение пациентов.

Американские исследователи убеждены, что технология распознавания генов, ответственных за возникновение злокачественных опухолей, станет одним из самых перспективных направлений в онкологии.

Напомним, ученые сумели получить стакан воды из воздуха.

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Теги: рак, ученые, технология
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