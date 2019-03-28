Помогите найти! На трассе Киев-Львов пропал многодетный отец

Связь с мужчиной оборвалась, когда он ехал из Львова в Киев
Помогите найти человека! На трассе Киев-Львов, недалеко от города Ровно пропала связь с 36-летним мужчиной Виктором Колидой. Фотографии и информацию разместили в социальных сетях родственники пропавшего.
Виктор Колида ехал на своем автомобиле Audi A3 синего цвета, на литовских номерах DNH 925 в сторону Киева из Львова. 25 марта он вышел на связь около 17:00 и сообщил, что находится недалеко от города Ровно. После этого связь пропала и с тех пор о нем ничего не известно.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве вторую неделю ищут 15-летнюю девочку. Девушка имеет татуировку на кисти руки с надписью "no love".
А также рассказывали о том, что под Киевом пропал 15-летний подросток. Он покинул Центр социально-психологической реабилитации детей и на данный момент о его местонахождении не известно.