Тяжелораненый 24-летний воин нуждается в помощи (фото)

Боец с 2017 года находился в районе проведения ООС

Украинцев просят помочь 24-летнему военнослужащему ВСУ Михаилу Холоду, который был тяжело ранен в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе. Боец-контрактник на фронте с 2017 года, говорится в сообщении на Facebook-странице Житомирского государственного университета имени Ивана Франко.

Михаил является выпускником этого ВУЗа, учился на факультете физического воспитания и спорта.

"Франковцы, в помощи нуждается один из нас! Объединяйтесь!" - написала в сети ректор учебного заведения Галина Киричук.

Фото: Михаил Холод (facebook.com)

Отмечается, что воин получил ожоги во время несения службы 6 февраля.

Сам Михаил из Житомира. Учился в школе №20, активно занимался спортом, в частности плаванием и баскетболом.

Фото: Михаил Холод (facebook.com)

После окончания университета его призвали на срочную службу в ВСУ.

Всех неравнодушных просят перечислить средства для помощи раненому воину на карточный счет 5168 7554 2231 9406 (Юрий Иванович Холод).

Фото: facebook.com/zduonline

Как сообщалось ранее, на фронте в районе проведения ООС 19 февраля в результате обстрела российских оккупационных войск были ранены трое военнослужащих ВСУ.

Также мы писали о том, что недавно в интернете показали видео, как на Донбассе в зоне проведения ООС военные ВСУ разгромили ДЗОТ российско-террористических войск на Ясиноватской развязке.

Напомним, что на Донбассе в 2018 году под контроль ВСУ перешли очередные территории в районе прифронтовых "серых зон".