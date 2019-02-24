"Юный заробитчанин" пропал три недели назад: помогите найти

Парень уехал на заработки в Харьков и пропал

Под Харьковом пропал парень, который отправился в областной центр на заработки. Парень вышел из дома еще 4 февраля и не вернулся домой. Полиция уже три недели ищет Александр Осадченко. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

По данным полиции, Александр Осадченко, 2001-го года рождения, вышел из дома 4 февраля с целью отправиться в Харьков на заработки и не вернулся. Связь с молодым человеком потеряна. Сначала поисками занимались только в Дергачевском отделе полиции.

Приметы: рост около 160-165 см., среднего телосложения, светло-русые волосы. Был одет в серую куртку, серые джинсы, желтые ботинки, черную шапку.

Помогите найти Александра Осадченко (фото: hk.npu.gov.ua)

При наличии любой информации о возможном местонахождении Александра Осадченко полиция просит сообщить по телефону 102 или другим удобным для вас способом.

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