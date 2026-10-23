Алан Бадоєв застосував вето на "Фабриці зірок": хто залишився в шоу після шостого прайму

Хто потрапив у номінацію у 5 праймі

П'ятий прайм оновленої "Фабрики зірок" присвятили зіркам соціальних мереж. Учасники презентували свої виступи в межах теми випуску, однак для трьох фабрикантів вечір завершився номінацією.

Під загрозою вибування опинилися POVIN, NANA SOLIS і дует LIYAA і LESAN.

Кого врятували глядачі

Першими свій вибір зробили глядачі. За результатами голосування POVIN набрала 43% глядацьких глядачів, а дует LIYAA і LESAN - 41%. Таким чином POVIN випередила дует всього на 2% і отримала перемогу у голосуванні. Такий незначний розрив зробив боротьбу між номінантами особливо напруженою.

Завдяки підтримці аудиторії POVIN залишилася на проєкті й отримала можливість продовжити боротьбу за перемогу.

Неочікуване рішення організаторів

Після оголошення результатів глядацького голосування фабрикантам неочікувано дали можливість урятувати ще одного учасника, який опинився під загрозою вильоту.

Свій вибір вони зробили на користь NANA SOLIS. Таким чином, співачка також залишилася в шоу, хоча не перемогла в глядацькому голосуванні.

Що таке правило вето і до кого його застосував Алан Бадоєв

Вето на "Фабриці зірок" - це право головного ментора залишити учасника в проєкті, навіть якщо за результатами голосування він має покинути шоу. Такий механізм дає наставнику можливість урятувати номінанта від вибування, але лише один раз за все шоу.

У шостому праймі Алан Бадоєв скористався цим правом на користь дуету LIYAA і LESAN. Завдяки рішенню ментора дует продовжить участь у проєкті, попри те що в глядацькому голосуванні поступився POVIN.