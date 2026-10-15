"Багато чого мене засмутило": Катерина Осадча розкритикувала Потапа і Настю Каменських

Що Катерина Осадча сказала про Потапа і Настю Каменських

Телеведучу запитали про нещодавнє інтерв'ю Потапа та Насті Каменських, після якого подружжя знову опинилося в центрі обговорень.

Осадча не стала детально аналізувати всі заяви артистів, проте дала зрозуміти, що почуте їй не сподобалося.

"Не розділяю багатьох думок. Не люблю, коли ображають українську мову. Це якщо казати про мову, хоча там багато чого мене засмутило", - сказала телеведуча.

Таким чином, Катерина звернула увагу не лише на мовне питання. Із її відповіді зрозуміло, що й інші висловлювання подружжя викликали в неї негативну реакцію. Проте уточнювати, які саме слова її засмутили, вона не стала.

Що пов'язує Осадчу з Потапом і Каменських

Слова телеведучої привернули увагу ще й тому, що раніше її родина підтримувала близькі стосунки з Потапом та Настею Каменських. Репер Олексій Потапенко є хрещеним батьком Івана - старшого спільного сина Катерини Осадчої та Юрія Горбунова.

Проте у серпні 2026 року Горбунов розповів, що їхні родини вже давно не спілкуються.

"Ні, ми давно не спілкувалися, не списувалися, не розмовляли. Ну, як є, так є" - сказав Горбунов.

Чому Потап і Настя Каменських знову опинилися під критикою

Нова хвиля обговорень навколо артистів виникла після їхнього інтерв'ю російській журналістці.

Особливу увагу привернули висловлювання Каменських про українську мову та виконання пісень російською. Співачка раніше заявляла про готовність співати російською для аудиторії, яка не розуміє української.

Це викликало запитання у частини українських слухачів, адже після початку повномасштабного вторгнення артистка активно підтримувала Україну та випускала україномовні композиції.

Критика стосувалася не лише музичного репертуару, а й публічної позиції подружжя під час війни.

Саме на тлі цих обговорень Осадчу запитали, як вона ставиться до нещодавніх заяв своїх кумів.

Хто ще висловився про Потапа і Настю

Катерина Осадча не єдина, хто останнім часом прокоментував позицію артистів.

Раніше журналістка Аліна Доротюк назвала Настю Каменських одним із найбільших розчарувань війни та розкритикувала її висловлювання. Її обурило те, що слова співачки про Україну та українську мову, які вона говорила на початку повномасштабної війни, розходяться з її нинішньою позицією.