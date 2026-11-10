Лікарка Катерина Толстікова пояснила причини розлучення з чоловіком та розповіла про нові стосунки

Чому Катерина Толстікова розлучилася з чоловіком

Під час розмови зі Славою Дьоміним лікарка пригадала свій попередній шлюб, який тривав близько двох років. За її словами, стосунки були емоційно складними, а рішення створити сім'ю вона ухвалила надто швидко.

Толстікова розповіла, що познайомилася з майбутнім чоловіком приблизно через два-три місяці після завершення попереднього роману. Уже через три тижні нових стосунків вона отримала пропозицію руки та серця й погодилася.

Тоді Катерині було 29 років. Вона пояснила, що прагнула стабільності та хотіла створити сім'ю з людиною, яка матиме схожі життєві цінності.

"Я просто погодилась, бо я захотіла створити сім'ю через три тижні", - пригадала лікарка.

Озираючись на минуле, Толстікова вважає, що їм із колишнім чоловіком бракувало взаєморозуміння та емоційної зрілості.

Відповідаючи на запитання про аб'юз у стосунках, вона зазначила, що сьогодні радше пояснює їхні проблеми різними очікуваннями від спільного життя.

"Я думаю, що це більше не аб'юз, а більше нерозуміння, хто хоче що в стосунках один до одного і взагалі по життю", - пояснила вона.

За словами Катерини, їхній шлюб супроводжувався частими конфліктами. Лікарка зізналася, що в той період відчувала багато злості, болю та внутрішнього напруження.

"Я була дуже агресивна, я була дуже зла, я була дуже нещасна, в мене було дуже багато болю, було дуже всередині багато страждань", - розповіла вона.

Натомість лікарка наголосила, що цей досвід допоміг їй побачити власні проблеми, краще зрозуміти себе та переосмислити підхід до стосунків.

Як змінилося життя лікарки після розлучення

Офіційно Катерина розлучилася у 2023 році. У шлюбі вона стала мамою сина Михайла.

Лікарка розповіла, що непростий період особистого життя збігся з вагітністю та народженням дитини під час повномасштабної війни. За її словами, це стало додатковим випробуванням.

Катерина з сином (фото: instagram/dr.tolstikova)

Після розлучення Толстікова свідомо вирішила певний час не будувати нових романтичних стосунків. Вона зосередилася на вихованні сина, професійному розвитку та власному емоційному стані.

Катерина пояснила, що більше не хотіла вступати у стосунки лише заради того, щоб мати партнера. З часом, за її словами, вона навчилася краще розуміти свої потреби та визначила, яких взаємин прагне надалі.

"Я реально видихнула і я можу сказати, що я щаслива людина. Я реально заспокоїлася", - поділилася лікарка.

Катерина Толстікова підтвердила нові стосунки

Під час інтерв'ю Катерина також підтвердила, що зараз зустрічається з чоловіком. Їхні стосунки тривають менш ніж рік.

Особистість нового обранця лікарка не розкрила. Вона пояснила, що поки не готова публічно обговорювати подробиці роману, адже ще не знає, як він розвиватиметься.

Але Толстікова наголосила, що нинішні взаємини суттєво відрізняються від її попереднього досвіду.

"Це здорові стосунки. Абсолютно всім відрізняються", - зазначила вона.

Катерина розповіла, що після тривалого періоду самотності більше не хоче будувати стосунки заради самого факту їхнього існування. Тепер для неї важливо почуватися комфортно поруч із партнером, отримувати підтримку та не переживати емоційного виснаження.

"Якщо мені з людиною класно і це мене підсилює, і це дає мені класні почуття, це не призводить до страждання, до якихось деструктивних емоцій і мені в стосунках краще, ніж самій, тоді я буду обирати ці стосунки", - пояснила лікарка.

Вона також наголосила, що для неї важливими складовими здорових взаємин є довіра, повага до особистих кордонів та готовність партнерів враховувати думку одне одного.

Чи готова Толстікова знову вийти заміж

Попри нові стосунки, Катерина зізналася, що наразі не прагне повторного офіційного шлюбу.

"Формально заміж я не хочу. Мене це не цікавить", - сказала вона.

За словами лікарки, для неї значно важливіша готовність партнера будувати спільне майбутнє та розділяти відповідальність.

Окрему увагу Толстікова приділяє тому, як чоловік ставитиметься до її сина Михайла. Катерина підтвердила, що хлопчик знайомий із її обранцем, але поки не сприймає його як маминого партнера.

Лікарка пояснила, що не поспішає об'єднувати особисте життя з родинним. На її думку, створення нової сім'ї можливе лише тоді, коли вона переконається в серйозності намірів чоловіка.

"У мене є вже родина, і я, і Міша - це родина. Свою родину я можу довірити або впустити, або створити її більшою", - зазначила Толстікова.

Вона додала, що готова розглядати спільне майбутнє лише за умови взаємної відповідальності та довіри. Якщо ж із часом зрозуміє, що стосунки не мають перспективи, не виключає можливості їх завершити.