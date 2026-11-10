Врач Екатерина Толстикова объяснила причины развода с мужем и рассказала о новых отношениях

Почему Екатерина Толстикова развелась с мужем

Во время разговора со Славой Деминым врач вспомнила свой предыдущий брак, который продлился около двух лет. По ее словам, отношения были эмоционально сложными, а решение создать семью она приняла слишком быстро.

Толстикова рассказала, что познакомилась с будущим мужем примерно через два-три месяца после завершения предыдущего романа. Уже через три недели новых отношений она получила предложение руки и сердца и согласилась.

Тогда Екатерине было 29 лет. Она объяснила, что стремилась к стабильности и хотела создать семью с человеком, который будет разделять ее жизненные ценности.

"Я просто согласилась, потому что захотела создать семью через три недели", - вспомнила врач.

Оглядываясь на прошлое, Толстикова считает, что им с бывшим мужем не хватало взаимопонимания и эмоциональной зрелости.

Отвечая на вопрос об абьюзе в отношениях, она отметила, что сегодня скорее объясняет их проблемы разными ожиданиями от совместной жизни.

"Я думаю, что это скорее не абьюз, а непонимание того, кто чего хочет в отношениях друг от друга и вообще от жизни", - объяснила она.

По словам Екатерины, их брак сопровождался частыми конфликтами. Врач призналась, что в тот период испытывала много злости, боли и внутреннего напряжения.

"Я была очень агрессивной, я была очень злой, я была очень несчастной, во мне было очень много боли, было очень много внутренних страданий", - рассказала она.

При этом врач подчеркнула, что этот опыт помог ей увидеть собственные проблемы, лучше понять себя и переосмыслить подход к отношениям.

Как изменилась жизнь врача после развода

Официально Екатерина развелась в 2023 году. В браке она стала мамой сына Михаила.

Врач рассказала, что непростой период личной жизни совпал с беременностью и рождением ребенка во время полномасштабной войны. По ее словам, это стало дополнительным испытанием.

Екатерина с сыном (фото: instagram/dr.tolstikova)

После развода Толстикова сознательно решила некоторое время не строить новых романтических отношений. Она сосредоточилась на воспитании сына, профессиональном развитии и собственном эмоциональном состоянии.

Екатерина объяснила, что больше не хотела вступать в отношения только ради того, чтобы иметь партнера. Со временем, по ее словам, она научилась лучше понимать свои потребности и определила, каких отношений хочет в дальнейшем.

"Я действительно выдохнула и могу сказать, что я счастливый человек. Я действительно успокоилась", - поделилась врач.

Екатерина Толстикова подтвердила новые отношения

Во время интервью Екатерина также подтвердила, что сейчас встречается с мужчиной. Их отношения длятся менее года.

Личность нового избранника врач не раскрыла. Она объяснила, что пока не готова публично обсуждать подробности романа, поскольку еще не знает, как он будет развиваться.

Однако Толстикова подчеркнула, что нынешние отношения существенно отличаются от ее предыдущего опыта.

"Это здоровые отношения. Они отличаются абсолютно всем", - отметила она.

Екатерина рассказала, что после длительного периода одиночества больше не хочет строить отношения ради самого факта их существования. Теперь для нее важно чувствовать себя комфортно рядом с партнером, получать поддержку и не испытывать эмоционального истощения.

"Если мне с человеком хорошо, если это меня усиливает, дарит мне прекрасные чувства, не приводит к страданиям, каким-то деструктивным эмоциям и мне в отношениях лучше, чем одной, тогда я буду выбирать эти отношения", - объяснила врач.

Она также подчеркнула, что для нее важными составляющими здоровых отношений являются доверие, уважение личных границ и готовность партнеров учитывать мнение друг друга.

Готова ли Толстикова снова выйти замуж

Несмотря на новые отношения, Екатерина призналась, что пока не стремится повторно официально вступать в брак.

"Формально замуж я не хочу. Меня это не интересует", - сказала она.

По словам врача, для нее гораздо важнее готовность партнера строить совместное будущее и разделять ответственность.

Отдельное внимание Толстикова уделяет тому, как мужчина будет относиться к ее сыну Михаилу. Екатерина подтвердила, что мальчик знаком с ее избранником, но пока не воспринимает его как маминого партнера.

Врач объяснила, что не спешит объединять личную жизнь с семейной. По ее мнению, создание новой семьи возможно только тогда, когда она убедится в серьезности намерений мужчины.

"У меня уже есть семья, я и Миша - это семья. Я могу доверить свою семью, впустить в нее человека или сделать ее больше", - отметила Толстикова.

Она добавила, что готова рассматривать совместное будущее только при условии взаимной ответственности и доверия. Если же со временем поймет, что у отношений нет перспективы, не исключает возможности их завершить.