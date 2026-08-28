Намет посеред кімнати й пляшка з окропом: що реально рятувало українців у холодних квартирах

Речі, які справді стали у пригоді

Один із найнеочікуваніших лайфхаків - звичайна гумова грілка. Користувачка, яка пережила холод у квартирі, написала саме про неї.

"Несподівано круто увірвалась гумова грілка з аптеки. Спати на ній не можна, але можна гріти постіль і заправляти в трєнікі, коли в хаті сидиш", - зауважила вона.

Що радять українці мати вдома під час блекаутів (скриншот)



Тобто грілку використовували не для обігріву приміщення, а для локального тепла: прогріти ліжко перед сном або зігрітися під час роботи чи відпочинку.

Ще один досвід стосувався вікон.

"Також офігенно зіграли завішені ковдрами вікна. Темно, але порядно тепліше", - пише жінка.

Щільні ковдри справді можуть стати додатковим бар'єром від холоду, особливо вночі.

А от наступна порада звучить дещо незвично.

"Намет для спання, про "надихати" - то все правда", - пише інший користувач.

Туристичний намет у кімнаті дозволяє створити невеликий простір, який легше зігрівати теплом власного тіла, ніж всю квартиру. Саме тому для сну під час сильного холоду така ідея може бути практичнішою, ніж намагатися зігріти все приміщення.

І нарешті - велика ємність із гарячою водою. Один із коментаторів радив набирати гарячу воду в п'ятилітрову ємність і використовувати її як грілку під ковдрою. Для такого способу важливо брати лише відповідну для гарячої води ємність, надійно її закривати й не допускати контакту шкіри з надто гарячою поверхнею.

Великі баклажки з водою також гарно зберігають тепло (скриншот)

Що ще радять

Крім цих лайфхаків, українці, які вже мали досвід тривалих відключень, радили заздалегідь підготувати:

термоси,

запас питної та технічної води,

павербанки,

акумуляторні лампи,

ліхтарики,

запасні кабелі.

Це допомагає не витрачати резервний заряд на дрібниці та довше залишатися на зв'язку.

Водночас для ситуації без води у пригоді можуть стати:

складна портативна пральна машинка,

портативний душ,

велика ємність із краном,

засоби для гігієни без води.

Також люди радили мати запас теплого одягу, спальник та додаткові ковдри.

Окремо згадували альтернативи електроплиті та компактні кухонні прилади.

(!)Але з газовими пальниками та обігрівачами в квартирі потрібна особлива обережність.

Зверніть увагу, що у Державній службі надзвичайних ситуацій (ДСНС) наголошують, що для багатоквартирних будинків не можна використовувати буржуйки, бензинові, газові чи дизельні генератори; портативні газові прилади мають бути сертифікованими та використовуватися відповідно до правил безпеки.

А загалом ДСНС радить заздалегідь мати запас питної й технічної води, продукти тривалого зберігання, теплий одяг, ліхтарі та продумати спосіб збереження тепла в оселі.