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Головна Люди Оля Полякова розповіла про вибір професії та майбутнє навчання своєї 15-річної доньки Аліси
Люди 08 жовтня 2026, 17:18

Оля Полякова розповіла про вибір професії та майбутнє навчання своєї 15-річної доньки Аліси

Аліса планує вступати до британського університету після 11 класу
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Родина Полякових (фото: Styler)
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Оля Полякова поділилася планами своєї молодшої доньки Аліси на майбутнє. Дівчина вже визначилася з професією, яку хоче опанувати після школи.

Про вибір Аліси детальніше розповідає Styler.

Що Полякова розповіла про плани доньки

За словами співачки, Аліса зараз навчається онлайн і активно займається кінним спортом. Дівчина вже визначилася, де хоче продовжити освіту після школи.

"Вона взагалі вчиться онлайн. Займається дуже активно кінним спортом. Уже обрала виш, куди піде після 11 класу", - поділилася Полякова в інтерв’ю виданню Blik, яке вийшло 8 жовтня.

Артистка назвала британський університет Hartpury, який має навчальні програми, пов'язані з кінним спортом.

"Вона хоче бути берейтором", - уточнила Оля.

Співачка не стала пояснювати, що це за професія. Але відомо, що берейтор - це фахівець, який займається підготовкою та тренуванням коней, а також навчає верхової їзди.

Що Полякова раніше розповідала про захоплення Аліси і як виглядає її молодша донька

Ще в жовтні 2024 року Полякова говорила, що верхова їзда стала для Аліси важливою частиною життя. В інтерв’ю Маші Єфросиніній співачка розповідала, що під час навчання у Великій Британії донька двічі на тиждень їздила верхи, а згодом стала помічницею на конюшні. Водночас в Україні Аліса займалася цим на більш високому рівні.

За словами артистки, донька хотіла професійно їздити верхи та брати участь у великих змаганнях.

"Вона тренується кожен день 4-6 годин. Вона просто хворіє цими конями", - зазначала артистка.

В інтерв’ю ТСН, опублікованому 6 жовтня 2026 року, Полякова також розповіла, що Аліса зараз не хоче виїжджати за кордон і залишати дім.

Нещодавно, 5 жовтня, Алісі виповнилося 15 років. З цієї нагоди Полякова опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію доньки та привітала її з днем народження.

"Люблю її шалено! І вона знає чого хоче з народження", - написала співачка в дописі.

Як виглядає молодша донька Полякової (фото: https://www.instagram.com/polyakovamusic/)
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