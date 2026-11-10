Раміна Есхакзай назвала причину, через яку відкладає весілля з коханим-військовим (відео)

Коли Раміна Есхакзай планує весілля

Під час розмови журналістка пояснила, що вони з нареченим поки не обрали конкретної дати. Оскільки її коханий служить у війську, пара враховує обставини, пов'язані з його службою.

За словами Раміни, вони обговорювали можливість організувати весілля в період, коли інтенсивність бойових дій може бути нижчою. Саме тому розглядають зимові місяці.

"Ми обговорювали, що це має бути період, коли буде з меншою вірогідністю наступати ворог і не буде штурмових дій з нашого боку. Тобто з найбільшою вірогідністю так складається, що це буде зимовий період", - розповіла вона.

Підготувати святкування найближчої зими закохані, за її словами, вже не встигнуть. Тому орієнтуються на сезон 2027–2028 років.

При цьому Раміна поки не уявляє, яким саме має бути її весілля. Вона не визначилася ні з весільною сукнею, ні з місцем проведення свята.

Журналістка також зізналася, що організаційні клопоти її не надто приваблюють, адже для підготовки потрібно ухвалити чимало рішень.

"Мені так лінь це все організовувати, тому що це ж треба дати завдання людям, розказати, як ти хочеш, а я поки не знаю, як я хочу", - пояснила вона.

На запитання, чи можуть вони з коханим спочатку офіційно зареєструвати шлюб, а святкування влаштувати пізніше, Есхакзай відповіла, що пара розглядає різні варіанти.

Як військовий освідчився Раміні

Під час інтерв'ю Есхакзай також пригадала романтичний момент заручин. Вона зізналася, що чекала на пропозицію, оскільки коханий заздалегідь говорив про готовність одружитися.

"Я очікувала, що мені зроблять пропозицію, тому що наречений сказав, що він готовий, що він заряджений і чекає момент", - розповіла журналістка.

Освідчення відбулося під час спільного відпочинку. Спочатку Раміна припускала, що коханий зробить пропозицію в день їхньої річниці. Проте романтичний момент настав лише через кілька днів.

Чоловік організував вечерю біля океану, а після неї запросив обраницю підійти ближче до води. Там, уже в темряві, він дістав каблучку.

"Я так щиро була рада за нього, в першу чергу не за себе, тому що це ж людина наважилася, старалася і так все організувала", - поділилася журналістка.

Чи боїться Раміна, що весілля знову не відбудеться

Під час розмови ведуча нагадала, що раніше їй вже двічі робили пропозицію руки та серця, однак до весілля справа не доходила. Раміна відповіла на це з гумором і зізналася, що сподівається цього разу все ж одружитися.

"Я прекрасно ставлюся до дуже гарних каблучок. І я навіть жартувала, що збираю собі колекцію на п'ять пальців", - сказала вона.

Есхакзай також розповіла несподівану сімейну історію: за словами журналістки, її матері свого часу робили пропозицію сім разів, перш ніж вона погодилася.