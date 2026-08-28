"Сил уже не було": Суханов розповів, як жив із діабетом і навіть не знав про нього

Суханов випадково дізнався про діабет

За словами телеведучого, він не одразу зрозумів, що має проблеми зі здоров’ям. Про цукровий діабет Суханов дізнався лише приблизно через шість років після його появи.

"Дізнався я зненацька вже десь на шостому році існування цього цукрового діабету", - розповів він.

На той момент ведучий почувався дуже погано. У нього практично не залишалося сил, однак він продовжував працювати.

"Коли мені дійсно взагалі уже не було сил, і коли лікар подивився на мої аналізи та вкрай розгублено сказав: "Я не знаю, як ви ще тримаєтеся", - пригадав Суханов.

Він зазначив, що саме тоді дізнався про свій діагноз.

"Сил не було, але я змушений був працювати"

Суханов зізнався, що тоді його стан був настільки важким, що він ледве справлявся із навантаженням.

"Але я змушений був працювати, сил не було... І у такий спосіб я і дізнався про свій цукровий діабет", - сказав телеведучий.

При цьому він неохоче говорить про власні хвороби, наголошуючи, що зараз у людей є чимало інших проблем.

Чому пов’язан діабет зі стресом

Під час розмови телеведучий також висловився про можливі причини захворювання. Він наголосив, що цукровий діабет не варто пов’язувати лише з вживанням солодощів.

"Цукровий діабет - це не тільки від солодощів. Це стреси, у цьому величезна проблема", - заявив Суханов.