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Главная Люди "Сил уже не было": Суханов рассказал, как жил с диабетом и даже не знал о нем
Люди 28 августа 2026, 11:06

"Сил уже не было": Суханов рассказал, как жил с диабетом и даже не знал о нем

Он годами списывал свое состояние на усталость, пока не получил объяснение
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Алексей Суханов (фото: Wave РБК-Украина)
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Телеведущий Алексей Суханов откровенно рассказал о своем диагнозе и признался, что долгое время даже не догадывался о болезни.

Об этом он сказал в интервью Wave РБК-Украина.

Суханов случайно узнал о диабете

По словам телеведущего, он не сразу понял, что имеет проблемы со здоровьем. О сахарном диабете Суханов узнал лишь спустя шесть лет после его появления.

"Узнал я неожиданно уже где-то на шестом году существования этого сахарного диабета", - рассказал он.

В тот момент ведущий чувствовал себя очень плохо. У него практически не оставалось сил, однако он продолжал работать.

"Когда у меня действительно вообще уже не было сил, и когда врач посмотрел мои анализы и крайне растерянно сказал: "Я не знаю, как вы еще держитесь", - вспомнил Суханов.

Он отметил, что именно тогда узнал про свой диагноз.

"Сил не было, но я вынужден был работать"

Суханов признался, что тогда его состояние было настолько тяжелым, что он с трудом справлялся с нагрузкой.

"Но я вынужден был работать, сил не было... И таким образом я и узнал про свой сахарный диабет", - сказал телеведущий.

При этом он неохотно говорит о собственных болезнях, отмечая, что сейчас у людей есть много других проблем.

Почему связан диабет со стрессом

В ходе разговора телеведущий также высказался о возможных причинах заболевания. Он подчеркнул, что сахарный диабет не стоит связывать только с употреблением сладостей.

"Сахарный диабет - это не только от сладостей. Это стрессы, в этом огромная проблема", - заявил Суханов.

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