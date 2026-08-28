"Сил уже не было": Суханов рассказал, как жил с диабетом и даже не знал о нем
Телеведущий Алексей Суханов откровенно рассказал о своем диагнозе и признался, что долгое время даже не догадывался о болезни.
Об этом он сказал в интервью Wave РБК-Украина.
Суханов случайно узнал о диабете
По словам телеведущего, он не сразу понял, что имеет проблемы со здоровьем. О сахарном диабете Суханов узнал лишь спустя шесть лет после его появления.
"Узнал я неожиданно уже где-то на шестом году существования этого сахарного диабета", - рассказал он.
В тот момент ведущий чувствовал себя очень плохо. У него практически не оставалось сил, однако он продолжал работать.
"Когда у меня действительно вообще уже не было сил, и когда врач посмотрел мои анализы и крайне растерянно сказал: "Я не знаю, как вы еще держитесь", - вспомнил Суханов.
Он отметил, что именно тогда узнал про свой диагноз.
"Сил не было, но я вынужден был работать"
Суханов признался, что тогда его состояние было настолько тяжелым, что он с трудом справлялся с нагрузкой.
"Но я вынужден был работать, сил не было... И таким образом я и узнал про свой сахарный диабет", - сказал телеведущий.
При этом он неохотно говорит о собственных болезнях, отмечая, что сейчас у людей есть много других проблем.
Почему связан диабет со стрессом
В ходе разговора телеведущий также высказался о возможных причинах заболевания. Он подчеркнул, что сахарный диабет не стоит связывать только с употреблением сладостей.
"Сахарный диабет - это не только от сладостей. Это стрессы, в этом огромная проблема", - заявил Суханов.
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