Тіло Кашпіровського після прощання в Москві везуть в Україну: названо можливе місце поховання

Кашпіровського можуть поховати в Україні - що відомо про перевезення тіла

8 жовтня у Великому прощальному залі Троєкурівського кладовища в Москві відбулася церемонія прощання з Анатолієм Кашпіровським, якого не стало 3 жовтня у віці 87 років.

Однак після траурного заходу поховання в російській столиці так і не відбулося. За даними росмедіа, труну з тілом Кашпіровського вивезли з Троєкурівського кладовища та доставили до ритуального бюро в Підмосков'ї. Там її підготували до подальшого транспортування.

Попередньо, кінцевим пунктом маршруту має стати Вінниця.

Що ж стосується одного з можливих маршрутів, то він проходить через Білорусь та Польщу. Інший варіант - через Вірменію або Грузію з подальшим транзитом через Молдову.

Автомобіль, в якому за даними росЗМІ перевозять тіло Кашпіровського (скриншот)

Він хотів кремації, але родина вирішила інакше

Найцікавіша деталь цієї історії полягає в тому, що рішення про поховання в Україні не повністю відповідає тому, що сам Кашпіровський говорив за життя. Остання воля "цілителя" була грубо порушена.

Йдеться про заяву його племінника Юрія Мамаєва, який розповідав у розмовах із журналістами, що екстрасенс хотів, аби після смерті його кремували. Частину праху він планував поховати біля могили матері у Вінниці.

За словами Мамаєва, Кашпіровський пов'язував це з завершенням війни та говорив саме про поховання частини праху, а не про перевезення тіла до України.

Однак після його смерті родина вирішила відмовитися від кремації.

Чому саме Вінниця

Вінниця для Кашпіровського була важливою не лише через родинне поховання.

Він народився в селі Ставниця на Хмельниччині, а медичну освіту здобув у Вінниці. Після закінчення інституту працював у лікувально-фізкультурному комплексі Залізничної лікарні Вінниці, а також у місцевій психіатричній лікарні, де, за біографічними даними, пропрацював 25 років.

На Центральному кладовищі Вінниці поховані й його батьки. Там же після загибелі в Канаді у 2018 році була похована його донька - Олена.

Скільки може коштувати перевезення тіла до України

Російські медіа також почали підраховувати, скільки може обійтися міжнародне перевезення труни.

За попередніми медійними оцінками, загальні витрати можуть сягнути близько 2,5 млн рублів.

У розрахунок включали приблизно 2 тисячі євро за транспортування, близько 500 євро за оформлення документів, цинковий вкладиш для труни та бальзамування. Для перетину кордонів також потрібні документи про смерть, проведене бальзамування, відсутність інфекцій, герметизацію труни та транзитні дозволи.

Що відомо про останні дні Кашпіровського

Один із найвідоміших гіпнотизерів-телевізійників СРСР помер 3 жовтня в лікарні. Його директор Сергій Рудих повідомляв, що причиною смерті стала зупинка серця.

Водночас після смерті з'явилися й інші повідомлення - про серйозне онкологічне захворювання.

Перед госпіталізацією Анатолія ЗМІ писали, що той скаржився на сильний біль у животі та намагався лікуватися самостійно, зокрема й за допомогою домашніх крапельниць з антибіотиками. Однак після погіршення стану його доправили до лікарні, де у нього виявили пухлину та провели операцію, що, до речі, спростовував Рудих.

Чому історія з похованням має особливий резонанс в Україні

Історія Кашпіровського має ще один важливий контекст. Попри українське походження, значну частину життя він провів у Росії, працював там і був депутатом Держдуми РФ у 1993–1995 роках.

Його позиція щодо російської влади також не була нейтральною. В одному з публічних висловлювань Кашпіровський називав Володимира Путіна своїм "кумиром" і говорив про нього як про одного з найсильніших правителів в історії. Неодноразово також звертали увагу на його висловлювання про Крим та позицію щодо війни.

Що стосується так званої "екстрасенсорної діяльності", то у 1990-х роках Кашпіровський перебрався до США, де проводив виступи для російськомовної аудиторії. Згодом він повернувся до Росії, а у 2015 році знову почав активно гастролювати там.

У 2024 році Кашпіровський відновив масштабні публічні "зцілення" і до кінця життя не залишав свою практику: проводив сеанси, розповідав про власні методики та використовував для цього не лише телебачення, а й онлайн-платформи.