Цимбалюк вийшов на сцену "Голосу країни" та ефектно підтримав Світлицьку (фото)

Як Цимбалюк підтримав Світлицьку на "Голосі країни"

Олена Світлицька, відома глядачам за ролями в українських фільмах і серіалах, вирішила спробувати себе в новому амплуа та взяла участь у 14-му сезоні вокального шоу "Голос країни".

Підтримати акторку прийшов її коханий Тарас Цимбалюк. Після виступу актор піднявся на сцену з величезним букетом рожевих троянд.

На опублікованих кадрах Тарас та Олена щасливо усміхаються й позують разом на сцені. Актор ніжно обіймає кохану, яка тримає в руках величезний букет рожевих троянд.

Спільні кадри Тарас супроводив коротким, але ніжним підписом.

"Пишаюсь тобою ", - написав актор.

Олена також відреагувала на публікацію коханого.

"Коханий, дякую тобі за підтримку! З тобою я можу все", - зазначила вона в коментарях.

Що Цимбалюк розповів про знайомство зі Світлицькою

Під час зйомок шоу Тарас також згадав, що їхня історія знайомства почалася задовго до романтичних стосунків.

За словами актора, вони з Оленою познайомилися ще у 2019 році на знімальному майданчику. Тоді артисти працювали разом і виконували ролі закоханих. Проте справжній роман між ними розпочався значно пізніше.

Як раніше писав Styler, зблизитися акторам допомогли спільні театральні гастролі Європою.

Світлицька також розповідала, що музика посідає особливе місце в їхніх стосунках. Вони з Тарасом часто слухають її разом, а одну з важливих для пари композицій Олена обрала для виступу на "сліпих прослуховуваннях".

Чому Світлицька вирішила взяти участь у шоу

Як писав Styler, Олена давно мріяла взяти участь у "Голосі країни", проте раніше їй бракувало впевненості.

Хоча глядачі знають Світлицьку насамперед як акторку, музикою вона захоплюється з дитинства. Артистка навчалася в музичній школі за класом скрипки, співала та згодом самостійно опанувала гітару.

Тепер вона вирішила здійснити давню мрію та продемонструвати свої вокальні здібності перед тренерами шоу. Світлицька також не приховує, що хотіла б розвиватися в музиці й записати власний альбом.

Що відомо про стосунки Цимбалюка та Світлицької

Роман акторів став публічним у серпні 2026 року, коли Тарас опублікував спільне відео та зізнався Олені в коханні. Раніше Світлицька розповідала, що саме Цимбалюк першим вирішив відкрито заявити про їхні почуття.

Олена Світлицька та Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Наразі закохані живуть окремо, проте регулярно проводять час разом. Актор також знайшов спільну мову з двома доньками Олени від попереднього шлюбу.

Сама Світлицька зізнавалася, що почувається щасливою у цих стосунках і не поспішає з новим заміжжям.