22-летняя "миллиардерша" попала в новый скандал: работники рискуют умереть от голода

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли Дженнер попала под волну критики после обвинений в невыплате зарплаты работникам фабрики

Кайли Дженнер снова оказалась в центре скандала после недавнего громкого процесса, связанного с лишением статуса самой молодой миллиардерши в мире по версии издания Forbes. Теперь 22-летней американской бизнесвумен и модели вместе с сестрой Кендал Дженнер пришлось столкнуться с обвинениями в не выплате зарплаты работникам фабрики, производящей их совместную линию модной одежды бренда Kendall+Kylie.

Так, через месяц после упорных слухов о том, что бизнесвумен и молодая мама подделывала налоговые декларации, пытаясь завысить свой реальный заработок, девушкам пришлось оправдываться за деятельность их компании и отношение к сотрудникам.

Кендалл и Кайли Дженнер отрицают обвинения в том, что не платят фабрике, производящей их совместную линию модной одежды. Об этом пишет Teen Vogue.

Они утверждают, что в СМИ просто неверно идентифицировали их отношения с международной компанией по производству одежды.

Так, 22 июня популярный паблик в Instagram Diet Prada опубликовал пост с заголовком "Бывшая "миллиардерша" Кайли Дженнер и бренд одежды сестры Кендалл не будут платить своей фабрике".

Американскую корпорацию Global Brands Group тогда ошибочно определили как производителя линии одежды Kendall+Kylie.

Некоммерческая организация, эксплуатирующая моду, призвала сестер Дженнер и других знаменитостей заплатить рабочим фабрики за проделанные труды в преддверии пандемии COVID-19. Утверждалось, что в ситуации с коронавирусом в контексте моды бренды и ритейлеры массово отменяли производимые и производственные заказы, датируемые еще в феврале, используя оговорку о форс-мажоре в контракте, чтобы оставить их безнаказанными и без какой-либо ответственности перед поставщиками.

В результате фабрики сталкиваются с серьезным кризисом ликвидности, и женщины, которые производят одежду, оказались в наиболее уязвимом положении. Больше не получая зарплату, "несмотря на то, что они уже выполнили работу, эти женщины буквально рискуют умереть от голода".

Представитель Kylie сообщил изданию, что "бренд Kendall+Kylie принадлежит Canada Inc. Этот бренд не производится в Бангладеш. Так что (эти утверждения) не точны".

На вопрос, каковы были отношения между Canada Inc. и Global Brands Group, представитель Кайли сказала: "У нас были прошлые отношения с CAA-GBG много лет назад. Canada Inc. работала с ними в отделе продаж в Европе и Южной Америке только для продаж", и прошло уже "несколько лет" с момента их рабочих отношений. Они также упомянули, что Remake был уведомлен об этом и "снял бренд с сайта и в настоящее время удаляет свои текущие сообщения в социальных сетях".

Хотя до 23 июня Kendall+Kylie входили в список "Детские" бренды GBG, другой представитель бренда подтвердил, что "они не имеют никакого отношения к GBG" и "работал над удалением бренда с веб-сайта".

Global Brands Group также подтвердила Teen Vogue в электронном письме, что "логотип будет удален с сайта".

Ранее сообщалось, что 22-летняя Кайли Дженнер после лишения статуса миллиардерши стала самой высокооплачиваемой звездой по версии Forbes.

Также говорилось о том, что Кайли Дженнер на фоне скандала о подделке деклараций даже прекратила тесное общение с матерью, подозревая ее в сговоре с бухгалтерией.

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Автор: Styler