Беременная Меган Маркл вляпалась в новый скандал

Сообщается, что палата, в которой будет рожать Маркл стоит около 7,500 фунтов стерлингов за ночь
В роддоме, где будет рожать Меган Маркл, в действие вступил приказ о том, что в апреле все сотрудники медучреждения будут активно работать. Кроме того, работникам родильного дома отказали в отпуске на период с апреля по май. Об этом сообщает Daily Mail.
Как сообщает источник издания, сотрудников госпиталя Святой Марии в Лондоне попросили не брать отпуск в апреле.
"Все думают, что это как-то связано с королевским ребенком, но никто ничего не подтверждает", - добавил источник.
Цена "люкс" палаты в больнице, состоящая из двух комнат, одна из которых используется в качестве гостиной, отталкивается от 7,500 фунтов стерлингов.
Беременная Меган Маркл с принцем Гарри (фото: instagram.com/kensingtonroyal)
В каждом номере есть спутниковое телевидение с основными международными каналами, радио, прикроватный телефон, холодильник, бесплатный Wi-Fi и выбор ежедневных газет.
Напомним, что Меган Маркл и Принц Гарри экстренно переезжают из Лондона.
Ранее мы писали, что Меган Маркл вышла в свет в черном пальто от Givenchy.
До этого сообщалось, что принц Гарри пошел наперекор Меган Маркл.
Видео: РБК-Украина