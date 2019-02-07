Фанаты набросились на располневшую Ани Лорак

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Также пользователи подметили ошибку в тексте исполнительницы

Известная певица Ани Лорак вызвала бурные обсуждения пользователей, поскольку подписчиков удивил внешний вид исполнительницы. Соответствующее видео можно посмотреть в социальной сети Instagram.

Не так давно раскрылись новые детали о разводе Ани Лорак и Мурата. В иске Ани Лорак указала, что супружеская жизнь у них с бизнесменом не сложилась из-за отсутствия общих взглядов, а доверие, чувство любви и уважение потеряно.

Адвокат певицы в суде просил удовлетворить иск исполнительницы и расторгнуть брак. Официальный представитель Мурата Налчаджиоглу при этом не возражал. Но, несмотря на расторжение брака, Лорак чувствует себя вполне счастливо либо пытается таковой выглядеть.

Опубликованное видео вызвало неоднозначную реакцию у пользователей сети. Некоторые посчитали, что Лорак беременна. Помимо того, певице указали на явную ошибку в слове, после чего запись была отредактирована:

"Вы беременны?";

Почему Тальятти? Всю жизнь Тольяти;

Скриншот комментариев: (instagram.com/anilorak)

Мы писали, что Ани Лорак поделилась трогательным фото. Соответствующее фото знаменитость выложила в социальной сети Instagram, оставив подписчикам милое послание.

Также Ани Лорак представила документальный фильм о своем грандиозном шоу DIVA, в который вошли закулисные кадры и видео подготовки к масштабному концерту-спектаклю.

Напомним, что ранее Ани Лорак впечатлила сеть бесконечным гардеробом.