С божией помощью: украинский священник прикупил жилье за 4 млн

Коллаж РБК-Украина

Также у викария обнаружилась еще одна квартира на Печерске и два автомобиля

У викария Киевской Митрополии УПЦ МП архиепископа Бучанского Пантелеймона обнаружилась дорогая квартира в Киеве. Об этом сообщается в расследовании "Наші гроші".

Сообщается, что у архиепископа Пантелеймона, которого в миру зовут Виктор Романович Бащук, появилась трехкомнатная квартира на проспекте Павла Тичины, 16/2, на Березняках. Площадь квартиры почти 103 квадратных метра. Данные о покупке квартиры появились в Государственном реестре 19 февраля 2019 года.

Скриншот фото (nashigroshi.org)

Приблизительная стоимость квартир в этом доме, как указывается на сайтах агентств недвижимости в Киеве, составляет от $180 тысяч. Архиепископ Пантелеймон купил свою недвижимость не менее чем за $150 тысяч (более 4 миллионов гривен). Также известно, что полная сумма за эту квартиру уже выплачена.

Скриншот фото (nashigroshi.org)

В Государственном реестре недвижимости на архиепископа Пантелеймона (Виктора Бащука) записана еще одна квартира - на улице Московской, 36, Печерск.

Однако эта квартира находится в ипотеке "Укрсоцбанка", в котором Бащук взял кредит на $20 тысяч в 2008 году. Также архиепископ стал в 2013 году владельцем нового автомобиля Volkswagen Touareg, а в 2014 году – автомобиля Volkswagen Caravelle 2009 года выпуска.

Виктор Бащук был пострижен в монашество в 1986 году и закончил Московскую духовную академию. В 1996 году его приняли в братию Киево-Печерской лавры, а в 2016 году он по решению Синода УПЦ МП был назначен архиепископом Бучанским, викарием Киевской митрополии.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что названы зарплаты народных депутатов Украины.

А также писали о том, что украинцы платят за квартиры 120 депутатов-миллионеров.