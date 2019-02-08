Будут жрать собачатину: Бабченко дал совет россиянам

Коллаж РБК-Украина

Журналист считает, что большинство жителей России сошла с ума

Известный российский журналист Аркадий Бабченко, который переехал жить в Украину, посоветовал жителям РФ уезжать из страны, так как там скоро наступит голод. Об этом он заявил в интервью для "Эхо Москвы".

Аркадий Бабченко ответил на вопросы российских журналистов и попытался объяснить им, что же на самом деле происходит на данный момент с Россией и почему всем вменяемым людям стоит оттуда уехать. Он сравнил Россию с Рейхом.

"Я одно могу сказать. Мордор. Две недели назад моего друга, Славу Егорова, с которым мы знакомы лет шесть, посадили за то, что он протестовал против НРЗБ. Вот еще одной моей знакомой Насте Шевченко, которую я два месяца назад видел на форуме в Вильнюсе, у нее умерла дочь, пока она находилась под домашним арестом. Вот этих людей я причисляю к своим. Их немного. Я думаю, несколько тысяч по России. А тех, кого я знаю лично, вообще остались единицы. Этим людям я говорю: "Бегите, глупцы. Россия превращается в Рейх, Рейх должен быть кристально чистым. Вы будете либо мимикрировать, либо вас посадят. Бегите оттуда, глупцы", - отметил Бабченко.

Он считает, что большая часть населения России сошла с ума и объяснил, что это стало понятно после аннексии Крыма.

"Я смотрел в глаза 96% населения, когда случился "Крымнаш". Я помню, как вы сошли с ума, например, и были абсолютно сумасшедшим и визжали от счастья. И разговаривать с подавляющим большинством населения России было невозможно. Страна сошла с ума…", - обратился он к журналистам, которые брали у него интервью.

Аркадий Бабченко рассказал, что именно порождает ненависть между Украиной и Россией и объяснил, чем россияне отличаются от украинцев.

"Вы приперлись в Украину и считаете, что там не должны критиковать агрессора? Вы реально не понимаете? Пять лет война идет, вы так и не поняли, что вы натворили? Безусловно, это рождает ненависть. И безусловно это рождает ненависть и в Украине. Только ненависть в Украине рождают не посты Аркадия Бабченко, а то, что вы туда приперлись, убили 13 000 человек. Вот это по-настоящему родило ненависть. А вы опять сейчас себя пытаетесь ставить на одну доску. Вы хотите сказать, что мы такие же как Украина. Произошел какой-то конфликт, какие-то непонятки. Нет, вы не такие же. Вы – агрессоры, захватчики. Вы такие же. Как была Германия в 39-м году, которая напала на Польшу. Или Советский Союз, который напал на Польшу", - объяснил свою позицию журналист.

На вопрос ведущих о том, собирается ли он возвращаться в Россию, Бабченко объяснил, что эта страна его не интересует и он приедет туда, только когда что-либо измениться и только в качестве журналиста.

"В данном случае, Алексей, с февраля 17-го года прошел уже год. И мое мнение несколько поменялось. Я хочу туда приехать, чтобы сделать репортажи о том, как там будет гражданская война и как там будут жрать собачатину, раздавать гуманитарную помощь с Абрамса. А больше меня Россия не интересует. Чем дольше я живу вне России, тем меньше я понимаю, зачем туда возвращаться и зачем там жить вообще. У ваших местных жителей память как у золотой рыбки, не больше пяти дней. Когда будет нечего жрать, они за ножки Буша будут целовать Америку в попку и махать американскими флажками. Петь украинский гимн за то, чтобы получить лишнюю банку сосисок, как уже было в 91-м году. Вы не помните ничего из того, что совсем не мешало бы помнить. Поэтому хождение с граблями – самая национальная из всех российских забав", - отметил Бабченко и рассказал о своей мечте.

"Да, у меня есть мечта – жить в свободной Украине свободной нормальной жизнью, просто нормально жить уже", - резюмировал журналист.

Напомним, ранее мы писали о том, что Бабченко высказался о нападении РФ на украинский флот и военном положении.

А также рассказывали о том, что Бабченко назвал "срок годности" российской пропаганды.