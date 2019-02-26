Да, я хотела: Савченко сделала громкое заявление

Савченко в интервью Гордону рассказала о взрыве Верховной Рады (скрин видео: YouTube/Дмитрий Гордон)

Савченко заявила о своем желании взорвать Раду

В понедельник, 25 февраля, народный депутат Надежда Савченко, дело которой, несмотря на ходатайство прокурора, будет рассматривать Соломенский районный суд, дала короткое интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Гордон спросил у обвиняемой в заговоре с целью взрыва Верховной Рады, хотела ли она взорвать пол-Киева.

"Хотела ли я? Как каждый здравомыслящий человек у меня возникают шуточные желания, острые, саркастические. Да, я хотела, но хотеть и сделать - не одно и то же. И не пол-Киева, мы говорим только о Верховной Раде. И у нас об этом говорят люди на кухнях, за желания не сажают", - заявила Савченко.

Гордон спросил у Савченко, является ли она агентом ФСБ, на что та ответила, что конечно же нет, просто по той причине, что она не поддается вербовке.

"И агентом СБУ тоже не буду", - ответила Савченко.

Также Дмирий Гордон спросил у Савченко, хорошо ли она себя чувствует, и есть ли у нее возможность нормально питаться. На что она ответила, что если "Мивина" и тюремная баланда - нормальная еда, то питается она хорошо.

Савченко в интервью Гордону рассказала о взрыве Верховной Рады (видео: YouTube/Дмитрий Гордон)

К слову, ранее мы писали, что лауреат премии Оскар 2019 года Альфонсо Куарон поддержал украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Напомним, в деле "Савченко-Рубан" одна из судей взяла самоотвод, поскольку у нее нет доступа к гостайне.

Также сообщалось о планах команды Савченко организовать вече на выборах-2019.