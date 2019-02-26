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У творческих людей есть сердце: победитель Оскара 2019 поддержал Сенцова

STYLERПерсоны    26.02.2019 - 14:06
У творческих людей есть сердце: победитель Оскара 2019 поддержал Сенцова
Оскар 2019 - Альфонсо Куарон поддержал Сенцова (фото: GettyImages)

Лауреат Оскара 2019 за лучшую режиссуру поддержал украинского режиссера Сенцова

Альфонсо Куарон, всемирно известный кинорежиссер, котрый получил Оскар в 2019 году за фильм "Рома" в номинации "Лучший режиссер", поддержал украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова.

Об этом сообщила международная правозащитная неправительственная организацияна PEN America на своей странице в Facebook. 

На фото видно, что режиссер пришел на мероприятие со значком участника кампании за свободу Олега Сенцова.

У творческих людей есть сердце: победитель Оскара 2019 поддержал Сенцова

Оскар 2019 - Альфонсо Куарон поддержал Сенцова (фото: facebook.com/PENamerican)

Альфонсо Куарон - мексиканский кинорежиссер, сценарист, продюсер и монтажер. Кроме оскара за фильм "Рома" в этом году, он ранее дважды становился лауреатом престижной кинопремии за работу над фильмом "Гравитация", 2013 года ("Лучшая режиссура", "Лучший монтаж"). Также он лауреат Венецианского кинофестиваля и обладатель "Золотого глобуса".

Пользователи сети поддержали инициативу режиссера. Они оставили множество комментариев со словами: "У творческих людей есть сердце"; Это очень достойно с его стороны. Спасибо!" "Это невероятно!" - восхитились пользователи Facebook.

Напомним, ранее мы публиковали полный список победителей премии Оскар 2019 года, церемония вручения которого прошла в Лос-Анжелесе, 25 февраля.

К слову, более 40 известных кинематографистов и режиссеров осудили решение американской академии кинематографических искусств и наук о сокращении трансляции церемонии вручения премии "Оскар".

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