Что ты делаешь с лицом? Ани Лорак снова стала объектом насмешек

Фанаты сравнили певицу со Скруджем Макдаком

Известная певица Ани Лорак, которая активно строит свою карьеру в РФ и недавно опозорилась там на концерте, высмеяли фанаты. Они опубликовали свои гневные комментарии под ее новой фотографией в Instagram.

На снимке Ани Лорак изображена на улице. На ней надеты черные спортивные штаны, белоснежные кроссовки и объемная куртка-жилетка нежного розового цвета. На голове у артистки кепка и огромные солнцезащитные очки. В подписи к фотографии Лорак отметила, что продолжает свои гастроли и едет в Нальчик.

Фото: instagram.com/anilorak

Но вот фанатов разозлило то, как певица сложила губы "уточкой". Они сравнили Ани Лорак с героем мультфильмов дядюшкой Скруджем МакДаком и спросили, зачем же она так уродует свое лицо.

"Вареники под носом", "Что ты делаешь со своим лицом? Зачем", "Бесит прям, не живая, не естественная", - написали пользователи и добавили, что ее куртку надо кому-нибудь срочно подарить.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Кроме того, фанаты предположили, что ее брак распался не из-за измен Мурата, а из-за ее собственных.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Напомним, ранее мы писали о том, что Ани Лорак показала "беременный животик".

Фанаты Ани Лорак заподозрили певицу в беременности от Сергея Лазарева, с которым она давно дружит и проводит много свободного времени. Артистка опубликовала в своем Instagram видео с выступления, на котором поклонники "нашли" у певицы беременный животик.

А также рассказывали о том, что Ани Лорак "застукали" в объятиях полуголого незнакомца.