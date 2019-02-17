Третий месяц: Ани Лорак показала "беременный животик" (видео)

Ани Лорак беременна от Сергея Лазарева (иллюстративное фото: instagram.com/anilorak)

В сети считают, что Ани Лорак беременна от Сергея Лазарева

Фанаты Ани Лорак заподозрили певицу в беременности от Сергея Лазарева, с которым она давно дружит и проводит много свободного времени. Артистка опубликовала в своем Instagram видео с выступления, на котором поклонники "нашли" у певицы беременный животик. Некоторые предположили, что "отцом" является никто иной, как лучший друг певицы Сергей Лазарев. Свои догадки пользователи написали под видео.

Ани Лорак подозревают в беременности от Сергея Лазарева (видео: instagram.com/anilorak)

Фанаты отметили, что на недавно опубликованном видео у артистки заметно округлившийся животик. Некоторые считают, что Ани Лорак беременна от Сергея Лазарева.

"Отец ребенка скорее всего Лазарев, он давно за Каролиной бегает. А сейчас она официально свободна...", "Беременна?", "Что-то мне одному показалось, что как-то пузо выпирает", "Где-то третий месяц, ребята", "У Сони будет сестричка или братик???", "Мне одной кажется, что у нее беременный животик?", "Люди… сколько в вас яда… да какая вам разница беременная или "вкусно покушала"?", "Ой! Если беременна, здорово! Все успевают эти молодые дивы!))", "В положении, точно", – пишут под видео фанаты.

Ани Лорак подозревают в беременности от Сергея Лазарева (скриншот)

Напомним, что ранее "беременная" Лорак ошарашила фанатов странным фото.

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