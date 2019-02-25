Должны состояться: MARUV не отменила концерты в России

MARUV не пропала с российских афиш и билеты на ее шоу до сих пор продаются

MARUV не отменила выступления в России. Не сделали этого и сами организаторы концертов победительницы Нацотбора на Евровидение 2019.

Так, представители концертного зала "Известия Hall" в Москве сообщили российским СМИ, что "если на сайте афиша концерта есть, то он должен состояться". В столице РФ украинка планирует дать большой сольный концерт 6 апреля.

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Не отменено и выступление MARUV 5 апреля в красногорском "Крокус Сити Холл" на премии "Жара Music Awards". Организаторы действа заверили, что перформанс украинки "пока что не отменяется".

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Кроме того, 12 апреля должен пройти концерт MARUV в питерском концертном зале AURORA CONCERT HALL. Билеты на сольник украинской звезды все еще в продаже.

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Напомним, что 25 февраля певица сделала официальное заявление о Евровидении, в котором подчеркнула, что готова отказаться от концертов в России ради того, чтобы представлять Украину на песенном конкурсе в Тель-Авиве. И это несмотря на то, что за последние сутки девушка получила предложение от трех разных стран представлять их на шоу. Более того, артистка возьмет на себя все расходы по участию в Евровидении.

Ранее появилось видео, на котором MARUV чувственно исполняет песню на украинском языке.

Добавим, что продюсер-украинофоб Иосиф Пригожин предложил MARUV представлять на Евровидении в следующем году Россию.