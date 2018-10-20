ДТП с актерами "Дизель шоу": раскрыты новые детали трагедии

В результате аварии с актерами "Дизель шоу" в больницу попали сразу два актера. Об этом сообщает Styler со ссылкой на свои источники.

Так, в больницу попал актер Егор Крутоголов и Яна Глущенко. У мужчины, по информации источников, сломана нога. О состоянии самой женщины пока ничего не известно.

Ранее утверждалось, что состояние здоровья пострадавших актеров оценивалось как тяжелое. В то же время в самом "Дизель шоу" подчеркнули, что их жизни сейчас ничего не угрожает.

Видео: кадры с места трагедии (facebook.com/dtpua)

Напомним, сегодня, 20 октября, в одном из сел Киевской области попали в смертельное ДТП актеры программы "Дизель шоу".

"Согласно предварительной информации, водитель автобуса "Неоплан" не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовиком. Одна женщина погибла. Ее тело доставили в морг. Остальных направили в больницу", - утверждают в полиции.

Погибшей оказалась актриса Марина Поплавская.

Как сообщалось ранее, что умер выдающийся украинец, создавший цифровое телевидение. Марк Кривошеев умер в 96 лет.

Ми писали, что 16 октября умер легендарный футболист и тренер киевского "Динамо". Базилевич скончался на 81-м году жизни во вторник.

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