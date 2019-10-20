ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ДТП под Киевом погибла популярная модель: детали происшествия

STYLERПерсоны    20.10.2019 - 15:21
В ДТП под Киевом погибла популярная модель: детали происшествия
В ДТП под Киевом погибла популярная модель (фото: instagram.com/kuzavini)

Мотоблогер скончалась по дороге в больницу

На Гостомельской трассе под Киевом произошло жуткое ДТП со смертельным исходом. Известный мотоблогер и Instagram-модель Елена, которая записана под ником @kuzavini, скончалась, не сумев справиться с управлением. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что водитель легкового авто Volkswagen ехал по шоссе со стороны столицы. В момент выезда с обочины на проезжую часть в заднюю левую часть автомобиля въехал мотоцикл BMW.

В ДТП под Киевом погибла популярная модель (фото: instagram.com/kuzavini)

"Девушку успешно реанимировали на месте но спасти, к сожалению, не удалось. Приносим соболезнования родственниками и друзьям погибшей. Не спешите. Цените жизнь", - указано в посте.

В ДТП под Киевом погибла популярная модель: детали происшествияВ ДТП под Киевом погибла популярная модель (фото: instagram.com/kuzavini)

В Киеве задержали известного блогера и журналиста (видео) Могут отпустить: скандального блогера в Хмельницком под судом встречали активисты (видео)
Новости Украины блогер
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь