В Эфиопии впервые избрали президентом женщину: что известно о ней

Фото: Сахле-Ворк Зевде

Первой женщиной-президентом в Эфиопии стала 68-летняя Сахле-Ворк Зевде

25 октября парламент Эфиопии впервые в истории избрал президентом страны женщину по имени Сахле-Ворк Зевде. На посту президента она сменит Мулату Тешоме, который занимал этот пост с 2013 года. В связи с этим событием Styler решил собрать самые интересные факты из биографии дипломата.

"Я глубоко признательна за то, что имею честь служить этой великой нашей стране. Я хочу поблагодарить вас за то, что показали мне эту любовь и уважение. Я дала слово, чтобы служить своей стране всем сердцем и всей преданностью и я намерена сдержать свое обещание. Я люблю всех вас и благодарю", - пишет Зевде в своем Facebook.

Скриншот поста: (facebook.com/Sahle-Work-Zewde)

Рожденная и выросшая в столице Эфиопии Аддис-Абебе, Сахле-Ворк Зевде училась в эфиопской французской международной школе, где получила начальное и среднее образование. Также Сахле-Ворк изучала естественные науки во французском университете в Монпелье. Она свободно владеет английским, французским и амхарским языками.

Как первая рожденная из четырех девочек в своей семье, ее отец, старший офицер в имперской армии, отдал ей всю ответственность за свое образование, поскольку он твердо верил в воспитание своих детей. После девяти лет пребывания во Франции посол Сахле-Ворк Зевде вернулась в Эфиопию с необходимостью служить и работать в ее стране. Затем она приступила к работе в Министерстве образования в Департаменте по связям с общественностью, где она впоследствии возглавила отдел. После ее службы в Министерстве образования, она решила бросить новый вызов и присоединилась к Министерству иностранных дел.

Фото: Сахле-Ворк Зевде (ethiotube.net)

В Министерстве посол Сахле-Ворк работала на разных должностях. Она является второй женщиной в истории министерства, которая проведет посольскую должность после Йодита Эмиру. Ее первое задание состояло в столице Сенегал Дакаре, где она работала с 1989 по 1993 год с аккредитацией в Мали, Кабо-Верде, Гвинее-Бисау, Гамбии и Гвинее. С 1993 по 2002 год она занимала пост посла в Джибути и Постоянного представителя в Межправительственном Органе по вопросам развития. Позднее в 2002 году она снова была назначена во Францию ​​в качестве посла и постоянного представителя при ЮНЕСКО, а также аккредитована в Тунисе и Марокко до 2006 года. С 2006 по 2009 год она была Постоянным представителем Эфиопии при Африканском союзе и ЕЭК ООН и Генеральным директором Африканских дел в министерстве.

Вспоминая свои двадцать пять лет – время, когда она была назначена послом в Джибути, она напомнила: "Когда правительство назначило меня в Джибути, я очень не хотела принимать главенство. Я благодарю тогдашнего министра иностранных дел, который настаивал на том, чтобы я заняла эту должность. Оглядываясь назад, мои лучшие годы в моей дипломатической жизни были в Джибути, где я могла видеть влияние моей работы. Я пытаюсь сделать то же самое для других. В миссионерских поездках и встречах делегатов я беру других вместе со мной и даю им возможность взаимодействовать с другими, отвечать на вопросы и позволять им испытывать дипломатию, наблюдая, а также действуя. Я позволяю им потерпеть неудачу и подняться. Делегация - это мой способ дать людям возможность".

Фото: Сахле-Ворк Зевде (facebook.com/President-Sahle-Work-Zewde)

Надежный опыт посла Сахле-Ворк в Министерстве иностранных дел открыл двери для работы на международном уровне. Она имеет более чем два десятилетия прогрессивного ответственного опыта в национальных, региональных и международных рядах. После ее службы в министерстве она присоединилась к ООН в 2009 году для того, чтобы стать специальным представителем и руководителем Отделения ООН по вопросам мира в Центральноафриканской Республике по пути к ее достижению.

Триумф ее поездки был реализован в марте 2011 года, когда она стала первым человеком, который принял новую должность на посту генерального директора представительства ООН в Найроби.

Фото: Сахле-Ворк Зевде (facebook.com/Sahlework-Zewde)

Говоря о страсти в жизни, посол Сахле-Ворк сказала: "Служба - моя страсть, особенно служение стране и делу. Я была государственным служащим всю свою жизнь, а общественная служба была ядром моей жизни. Я начала работать в Министерстве образования и выросла до своей ответственности на международном уровне".

Посол Сахле-Ворк замужем и мать двух сыновей.

В Эфиопии роль президента носит церемониальный характер, а исполнительная власть принадлежит премьер-министру.

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