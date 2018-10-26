В Ефіопії вперше обрали президентом жінку: що відомо про неї

Фото: Сахле-Ворк Зевде

Першою жінкою-президентом в Ефіопії стала 68-річна Сахле-Ворк Зевде

25 жовтня парламент Ефіопії вперше в історії обрав президентом країни жінку по імені Сахле-Ворк Зевде. На посаді президента вона змінить Мулату Тешоме, який займав цей пост з 2013 року. У зв'язку з цією подією Styler вирішив зібрати найцікавіші факти з біографії дипломата.

"Я глибоко вдячна за те, що маю честь служити цій великій нашій країні. Я хочу подякувати вас за те, що показали мені цю любов і повагу. Я дала слово, щоб служити своїй країні всім серцем і всією відданістю і я має намір стримати свою обіцянку. Я люблю всіх вас і дякую", - пише Зевде у своєму Facebook.

Скріншот поста: (facebook.com/Sahle-Work-Zewde)

Народжена й зросла в столиці Ефіопії Аддіс-Абебі, Сахле-Ворк Зевде навчалася в ефіопській французької міжнародній школі, де отримала початкову і середню освіту. Також Сахле-Ворк вивчала природні науки у французькому університеті Монпельє. Вона вільно володіє англійською, французькою та амхарским мовами.

Як перша народжена з чотирьох дівчаток у сім'ї, її батько, старший офіцер в імперській армії, віддав їй всю відповідальність за свою освіту, оскільки він твердо вірив у виховання своїх дітей. Після дев'яти років перебування у Франції посол Сахле-Ворк Зевде повернулася в Ефіопію з необхідністю служити і працювати в її країні. Потім вона приступила до роботи в Міністерстві освіти в Департаменті зв'язків з громадськістю, де вона згодом очолила відділ. Після служби в Міністерстві освіти, вона вирішила кинути новий виклик і приєдналася до Міністерства закордонних справ.

Фото: Сахле-Ворк Зевде (ethiotube.net)

У Міністерстві посол Сахле-Ворк працювала на різних посадах. Вона є другою жінкою в історії міністерства, яка проведе посольську посаду після Йодита Еміру. Її перше завдання полягало в столиці Сенегалу Дакарі, де вона працювала з 1989 по 1993 рік з акредитацією в Малі, Кабо-Верде, Гвінеї-Бісау, Гамбії та Гвінеї. З 1993 по 2002 рік обіймала посаду посла в Джібуті і Постійного представника в Міжурядовому Органі з питань розвитку. Пізніше в 2002 році вона знову була призначена у Францію в якості посла та постійного представника при ЮНЕСКО, а також акредитована в Тунісі і Марокко до 2006 року. З 2006 по 2009 рік вона була Постійним представником Ефіопії при Африканському союзі і ЄЕК ООН та Генеральним директором Африканських справ у міністерстві.

Згадуючи свої двадцять п'ять років – час, коли вона була призначена послом в Джібуті, вона нагадала: "Коли уряд призначив мене в Джібуті, я дуже не хотіла приймати верховенство. Я дякую тодішнього міністра закордонних справ, який наполягав на тому, щоб я зайняла цю посаду. Озираючись назад, мої найкращі роки в моєму дипломатичному житті були в Джібуті, де я могла бачити вплив моєї роботи. Я намагаюся зробити те ж саме для інших. У місійних поїздках і зустрічах делегатів я беру інших разом зі мною і даю їм можливість взаємодіяти з іншими, відповідати на питання і дозволяти їм відчувати дипломатію, спостерігаючи, а також діючи. Я дозволяю їм потерпіти невдачу і піднятися. Делегація - це мій спосіб дати людям можливість".

Фото: Сахле-Ворк Зевде (facebook.com/President-Sahle-Work-Zewde)

Надійний досвід посла Сахле-Ворк в Міністерстві закордонних справ відкрив двері для роботи на міжнародному рівні. Вона має більш ніж два десятиліття прогресивного відповідального досвіду в національних, регіональних і міжнародних рядах. Після служби в міністерстві вона приєдналася до ООН у 2009 році для того, щоб стати спеціальним представником і керівником Відділення ООН з питань миру в Центральноафриканській Республіці шляху до її досягнення.

Тріумф її поїздки був реалізований в березні 2011 року, коли вона стала першою людиною, який прийняв нову посаду на посаді генерального директора представництва ООН в Найробі.

Фото: Сахле-Ворк Зевде (facebook.com/Sahlework-Zewde)

Говорячи про пристрасті в житті, посол Сахле-Ворк сказала: "Служба - моя пристрасть, особливо служіння країні і справі. Я була державним службовцям все своє життя, а суспільна служба була ядром мойого життя. Я почала працювати в Міністерстві освіти і зросла до своєї відповідальності на міжнародному рівні".

Посол Сахле-Ворк заміжня, мати двох синів.

В Ефіопії роль президента має церемоніальний характер, а виконавча влада належить прем'єр-міністру.

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