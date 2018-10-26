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Назвал наследников: Сенцов попросил опубликовать полный текст своего завещания

STYLERПерсона    26.10.2018 - 12:48
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Завещание было составлено 7 сентября в присутствии адвоката

Украинский режиссер и политзаключенный Кремля Олег Сенцов попросил опубликовать полный текст своего завещания. Письмо было передано его сестрой Натальей Каплан, сообщает "Громадське".

Завещание было составлено еще 7 сентября 2018 года в присутствии адвоката Олега Сенцова Дмитрия Динзе. Своими наследниками украинский режиссер назначил детей – дочь Алину и сыну Владислава. А экранизацию своих робот он поручил режиссеру Евгению Врадию.

"Я, Сенцов, находясь в здравом уме и твердой памяти завещаю в случае моей смерти экранизацию фильмов по моим сценариям, а именно "Носорог", "Кай", а также написанные мной в неволе "Блистательный мир", "Вороны" и "Кристи" моему соратнику и второму режиссеру Евгению Врадию в качестве режиссера-постановщика. В случае его отказа, он имеет право выбрать, кому перепоручить эти экранизации, а также выбрать компанию производителя этих фильмов. Правопреемниками, наследниками и получателями моих гонораров после моей смерти, я назначаю моих детей: Сенцову Алину и Сенцова Владислава. Завещание составлено в ИК-8 г. Лабытнанги в присутствии и заверено моим адвокатом Динзе Дмитрием. 07.09.18", - сказано в тексте завещания.

Назвал наследников: Сенцов попросил опубликовать полный текст своего завещания

Скриншот фото (hromadske.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова.

А также мы рассказывали о том, что сестра Олега Сенцова сообщила, сколько новых произведений украинский режиссер написал во время заключения в российской колонии.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины политзаключенные в РФОлег Сенцов
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