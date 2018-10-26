Назвав спадкоємців: Сенцов попросив опублікувати повний текст свого заповіту

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Заповіт було складено 7 вересня у присутності адвоката

Український режисер і політв'язень Кремля Олег Сенцов попросив опублікувати повний текст свого заповіту. Лист було передано його сестрою Наталією Каплан, повідомляє "Громадське".

Заповіт був складений ще 7 вересня 2018 року в присутності адвоката Олега Сенцова Дмитра Дінзе. Своїми спадкоємцями український режисер призначив дітей – доньку Аліну і сина Владислава. А екранізацію своїх робіт він доручив режисерові Евгену Врадию.

"Я, Сенцов, перебуваючи в здоровому розумі і твердій пам'яті заповідаю у випадку моєї смерті екранізацію фільмів за моїми сценаріями, а саме "Носоріг", "Кай", а також написані мною в неволі "Блискучий світ", "Ворони" і "Крісті" моєму соратникові і другому режисеру Євгену Врадию в якості режисера-постановника. У разі його відмови, він має право вибрати, кому передоручити ці екранізації, а також вибрати компанію виробника цих фільмів. Правонаступниками, спадкоємцями та одержувачами моїх гонорарів після моєї смерті, я призначаю моїх дітей: Сенцову Аліну і Сенцова Владислава. Заповіт складено в ІК-8 г. Лабитнангі в присутності і завірено моїм адвокатом Дінзе Дмитром. 07.09.18", - сказано в тексті заповіту.

Скріншот фото (hromadske.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що український режисер, політв'язень Олег Сенцов став лауреатом премії Сахарова.

А також ми розповідали про те, що сестра Олега Сенцова повідомила, скільки нових творів український режисер написав під час укладення в російській колонії.

Відео: РБК-Україна