ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Назвав спадкоємців: Сенцов попросив опублікувати повний текст свого заповіту

STYLERПерсона    26.10.2018 - 12:48
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Заповіт було складено 7 вересня у присутності адвоката

Український режисер і політв'язень Кремля Олег Сенцов попросив опублікувати повний текст свого заповіту. Лист було передано його сестрою Наталією Каплан, повідомляє "Громадське".

Заповіт був складений ще 7 вересня 2018 року в присутності адвоката Олега Сенцова Дмитра Дінзе. Своїми спадкоємцями український режисер призначив дітей – доньку Аліну і сина Владислава. А екранізацію своїх робіт він доручив режисерові Евгену Врадию.

"Я, Сенцов, перебуваючи в здоровому розумі і твердій пам'яті заповідаю у випадку моєї смерті екранізацію фільмів за моїми сценаріями, а саме "Носоріг", "Кай", а також написані мною в неволі "Блискучий світ", "Ворони" і "Крісті" моєму соратникові і другому режисеру Євгену Врадию в якості режисера-постановника. У разі його відмови, він має право вибрати, кому передоручити ці екранізації, а також вибрати компанію виробника цих фільмів. Правонаступниками, спадкоємцями та одержувачами моїх гонорарів після моєї смерті, я призначаю моїх дітей: Сенцову Аліну і Сенцова Владислава. Заповіт складено в ІК-8 г. Лабитнангі в присутності і завірено моїм адвокатом Дінзе Дмитром. 07.09.18", - сказано в тексті заповіту.

Назвав спадкоємців: Сенцов попросив опублікувати повний текст свого заповіту

Скріншот фото (hromadske.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що український режисер, політв'язень Олег Сенцов став лауреатом премії Сахарова.

А також ми розповідали про те, що сестра Олега Сенцова повідомила, скільки нових творів український режисер написав під час укладення в російській колонії.

Відео: РБК-Україна

Новини України политзаключенные в РФОлег Сенцов
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся