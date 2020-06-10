Ефремова заподозрили в попытке совершить суицид: что произошло на самом деле

Михаила Ефремова заподозрили в попытке совершить самоубийство (коллаж РБК-Украина)

У Михаила Ефремова после смертельного ДТП увидели на шее шрамы

Михаил Ефремов получил шрам на шее и руке после совершения смертельного ДТП в Москве. Такие отметины сначала приняли за следы от возможной попытки суицида, из-за чего к актеру приезжали врачи психиатрической помощи.

По словам медиков, Ефремов находился в бессознательном состоянии. Об этом 10 июня передает Mash на своем Telegram-канале.

"Приехавшая "скорая" увидела признаки суицида. И после этого вызвала на место психиатров. (По версии следствия, Ефремов мог получить травмы во время аварии от удара цепочкой или ремнем)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что знаменитый артист не смог объяснить врачам, откуда на его шее появилась глубокая багровая борозда (характерный признак при повешении) и заявил, что ничего не помнит.

"В комнате он находился один. Чтобы разобраться в его состоянии, "скорую" отправляли три раза. К слову, после аварии врачи его не осматривали (поэтому нет данных о полученных на месте травмах)", - пишет издание.

Добавим, что во время следствия с Ефремовым продолжат работать психиатры.

Отметим, что таинственные следы на шее объяснил адвокат Виталий Чернышев, который представляет интересы актера. Об этом передает Life Shot в своем Telegram.

Также в сети опубликовано видео с Ефремовым после аварии, и на кадрах виден соответствующий след на шее актера, который предположительно остался от ремня безопасности. Так, актер в тот трагический день сел в свой внедорожник в пьяном состоянии (в крови также были обнаружены следы кокаина и каннабиноидов), но пристегнуться не забыл.

"Дело в том, что он сильно ударился во время ДТП. Удар был очень сильный, у него остались шрамы на шее и на руке. И головой он сильно ударился", - сказал адвокат.

Между тем сегодня в прокуратуре Москвы заявили, что Михаил Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Михаила Ефремова заподозрили в попытке совершить самоубийство из-за шрамов на шее (Фото: t.me/breakingmash / скрин с видео t.me/Lshot)

Ранее мы писали о том, юрист ответил, сможет ли Ефремов избежать ответственности за смертельное ДТП.

Напомним, что 8 июня известный российский актер Михаил Ефремов попал в жуткое ДТП в центре Москвы. Позже стало известно, что второй участник пьяного ДТП с Ефремовым скончался в больнице.

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Автор: Владимир Костырин